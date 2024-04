Sénégal: Séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'Etat - Le président Diomaye expose les piliers de la gestion gouvernementale

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé, le samedi 27 avril dernier, au Palais de la République, le séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'Etat. Lors de cette rencontre tenue en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko, et tous les membres de son équipe gouvernementale, le président de la République Diomaye Faye a explosé aux membres de l'exécutif les piliers fondamentaux sur la gestion gouvernementale que sont pour lui : l'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence.

Conformément à son engagement lors du premier Conseil des ministres de prise de contact avec les membres du gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko, tenu le 09 avril dernier, le président de la République a présidé le samedi 27 avril, au Palais de la République, la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'Etat. Prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre de deux jours qui a pris fin hier, dimanche, le chef de l'Etat a appelé d'emblée les membres du gouvernement « à faire preuve de disponibilité à l'endroit de leurs collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension».

Ainsi, soulignant que la « rupture et la transformation systémique en profondeur promises aux populations sénégalaises doivent d'abord commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif comme dans les rangs du gouvernement », le chef de l'Etat de rappeler un certain nombre de piliers fondamentaux sur la gestion gouvernementale que sont pour lui « l'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence ». « C'est cet état d'esprit dont les ministres ne doivent jamais se départir et qui doit les conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente. Mais également, les amener à entretenir l'esprit d'équipe et la solidarité au sein du gouvernement, sous la direction du Premier ministre », a-t-il fait remarquer avant de lancer à l'endroit des 25 ministres et 5 Secrétaires d'Etat.

« Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission et faire preuve de disponibilité à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension ».Abondant dans le même sens que le chef de l'Etat, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a fait remarquer aux membres de son équipe qu'ils ont « le potentiel et les dispositions pour être les meilleurs ministres de l'histoire du Sénégal». «Il n'y a pas d'école pour former un ministre, mais nous sommes conscients que tous ceux qui sont là ont le potentiel et les dispositions pour être les meilleurs ministres de l'histoire du Sénégal».