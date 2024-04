Sénégal: Organisation du secteur de la religion - Selly Bâ prône l'intervention de l'Etat

Selon le Dr en sociologie Selly Bâ et spécialiste en Genre et Religion, l'Etat du Sénégal doit intervenir dans l'organisation du secteur de la religion pour une meilleure prise en charge des défis liés aux cérémonies religieuses, à la mendicité, à la formation avec les daaras, aux enfants de la rue et aux deux fêtes de Korité et/ou de Tabaski. Invitée de l'émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 28 avril, Dr Selly Bâ a justifié cet appel à l'implication de l'Etat de l'Etat dans le fonctionnement du religieux par la situation assez particulière de la laïcité vécue au Sénégal et qui est marquée par une complicité et une connexion depuis l'époque coloniale du pouvoir temporel et spirituel.

L'Etat du Sénégal doit s'intéresser à l'organisation du secteur de la religion. L'avis est du Dr Selly Bâ, enseignant-chercheur en sociologie et spécialiste en Genre et Religion au Sénégal. Invitée de l'émission Objection de la radio Sudfm hier, dimanche 28 avril, Dr Selly Bâ est allée même plus loin en soulignant l'importance pour l'Etat d'organiser ce secteur de la religion au Sénégal. « Il faut vraiment l'organiser et éviter qu'on ait deux fête de Korité, de Tabaski, mais aussi pour la transparence en termes de ressources qui sont allouées aux foyers religieux. Car, certains disent que, par année, ces foyers reçoivent environ des milliards. Il faut évaluer tout ça. Ou est injecté cet argent ? Qui le gère ? La question de la mendicité, cette question qui devient une violence pour toute femme ou tout homme qui se lève chaque matin et croise ces petit enfants qui mendient dans la rue », a fait remarquer, Dr Selly Bâ, qui, auparavant, avait tenu à souligner le caractère particulier de la laïcité à la sénégalaise.

« Pour moi, la laïcité, c'est la reconnaissance des diversités. Le Sénégal vit une laïcité assez particulière du fait que les deux pouvoirs : temporel et spirituel sont en complicité depuis l'époque coloniale. Ils sont même en connexion et avec ce nouveau gouvernement, ils ont encore renoué, c'est ce qui a fait que cela a créé beaucoup de débats parce que certains se demandent si cela était une priorité. Mais, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse repenser ce contrat social en faveur de tous les Sénégalais ».

Sous ce rapport, tout en saluant la création d'une Direction des Affaires religieuses annoncée par le chef de l'Etat en marge du Conseil des ministres du 17 avril dernier, et qui pourrait dit-elle « aider à faire rapidement face aux défis des cérémonies religieuses, de la mendicité, de la formation avec les daaras, les enfants de la rue», Selly Ba a cependant invité les autorités en place à clarifier le rôle de cette nouvelle structure. Lors de ce face-à-face avec notre confrère Baye Oumar Guèye, la sociologue et spécialiste des questions de genre a également déploré la persistance de la sous-représentation féminine dans les sphères décisionnelles et forces de sécurité tout en prônant des réformes juridiques pour sécuriser les droits durablement acquis des femmes.