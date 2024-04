Burkina Faso: Ministère de la Communication, de la Culture, des arts et du Tourisme - Les structures techniques déconcentrées en concertation

Les structures techniques du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) étaient en conclave, dimanche 28 avril 2024 à Bobo-Dioulasso, à l'occasion de la tenue de leur cadre d'échanges et d'orientations annuel. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'Etat, ministre la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence des 13 gouverneurs de région.

Placée sur le thème de la « Prise en compte de la mobilisation de la culture, des arts et du tourisme dans les référentiels des structures déconcentrées », ce conclave de 2024, selon ses initiateurs, vise à renforcer le positionnement des secteurs d'activités du département de la culture au niveau local. Ce, afin de susciter une forte implication des structures déconcentrées dans le système de gestion décentralisée.

Pour le gouverneur des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, ce cadre de concertation et d'orientation annuel est à saluer car, a-t-elle dit, il formalise un dialogue de gestion important pour le développement du ministère en charge de la culture. Pour sa part, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a déclaré que la déconcentration constitue un canal nécessaire d'améliorer « continuellement » la performance de l'Administration publique. Depuis 1991, aux dires du ministre d'Etat, le Burkina Faso s'est engagé dans plusieurs réformes institutionnelles qui ont été entreprises et qui ont abouti entre autres à la décentralisation intégrale et à la déconcentration de l'administration.

Renforcer le positionnement des structures du ministère au niveau local

Ainsi, le ministère, a poursuivi M. Ouédraogo, a entrepris le processus de déconcentration de ses services à travers la mise en place de treize directions régionales de la Communication et des médias, de treize directions régionales de la Culture, des Arts et du Tourisme et de quarante-cinq directions provinciales de la Culture, des Arts et du Tourisme. Afin d'assurer une bonne gouvernance au sein de ses structures déconcentrées, le ministère en charge de la culture a institué depuis 2023, un cadre de concertation de ses services déconcentrés.

A cet effet dira Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la conférence des structures déconcentrées occupe une place de choix dans l'encadrement et dans l'accompagnement des structures déconcentrées du ministère. D'où la mise en place de ce cadre de dialogue et d'orientation. Au cours de cette concertation, il a été question de façon spécifique, d'examiner entre autres l'état de fonctionnement des structures techniques déconcentrées et susciter l'accompagnement des autorités locales au profit des structures déconcentrées dans la mise en oeuvre du Plan de déconcentration administrative 2024-2026 du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

S'adressant aux participants, le ministre d'Etat a fait comprendre que ce cadre de concertation témoigne de leur engagement à déconcentrer le pouvoir au niveau central et de rapprocher l'administration des administrés. En outre, ce cadre permettra de cerner les attentes des usagers et de les traiter avec « diligence ». Par ailleurs, il a souhaité que

de ces échanges interactifs ressortent des solutions intéressantes qui permettront de juguler les difficultés liées au fonctionnement des structures déconcentrées de son département. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a saisi l'occasion pour remercier les gouverneurs de régions, acteurs principaux de la déconcentration, pour leur disponibilité constante et pour leur accompagnement en faveur des structures déconcentrées de son ministère.