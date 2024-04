Afrique de l'Ouest: SNC 2024 - Burkinabè, Maliens et Nigériens en communion autour d'un repas

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers le comité national d'organisation de la 21e édition de la Semaine nationale de la Culture (SNC), a organisé une soirée dînatoire, dans la nuit du dimanche 28 avril 2024, à Bobo-Dioulasso. Ce dîner se voulait un hommage aux délégations invitées et à tous ceux qui ont contribué à la tenue de la présente édition.

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a réuni les délégations invitées à la biennale de la culture autour d'un repas, dans la nuit du dimanche 28 avril 2024, à Bobo-Dioulasso. Cette soirée dînatoire a connu la participation de membres du gouvernement, de personnalités de l'Etat, et surtout des ministres en charge de la culture nigérien et malien avec leurs délégations.

Le ministre burkinabè en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, a traduit la reconnaissance du gouvernement à tous et en particulier aux délégations venues du Niger et du Mali pour magnifier, à travers leur présence, la culture, la fraternité et l'amitié entre les trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Selon lui, la présente communion autour d'un repas se veut un hommage à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la tenue et la réussite de la 21e SNC. « C'est l'occasion aussi de traduire la reconnaissance à tous ceux qui se sont impliqués pour la tenue et la réussite de cette édition », a expliqué M. Ouédraogo. Il a cité entre autres les artistes, les festivaliers, les collaborateurs des ministres, les gouverneurs.

Un patrimoine culturel commun

Pour le ministre en charge de la culture du Niger, Abdourahamane Amadou, la participation des pays frères à la biennale est l'affirmation de tout ce qui unit les trois pays par la tradition, l'histoire, la géographie et le contexte sécuritaire d'aujourd'hui. « C'est pour nous un honneur d'être parmi vous à l'occasion de cette SNC », s'est-il félicité. Et d'indiquer que c'est une occasion de montrer à la face du monde que l'Alliance des Etats du Sahel (AES) est une réalité. Cette semaine culturelle, aux yeux de Abdourahamane Amadou, montre que la culture unit les peuples.

Le ministre malien en charge de la culture, Andogoly Guindo, a traduit sa gratitude à l'endroit des autorités et du peuple burkinabè pour l'invitation du Mali à participer à la 21e édition de la SNC. Les deux pays, a-t-il dit, ont en commun un patrimoine culturel. Un patrimoine culturel qui, à en croire M. Guindo, est la plus grande richesse de cet espace. Andogoly Guindo a, en outre, salué les devanciers qui ont eu l'idée de la création de ce rendez-vous culturel.

La culture a un rôle important à jouer dans ce tournant de l'histoire des peuples de l'AES a expliqué M. Guidon, où les peuples y sont en train de réécrire leur histoire vraie. « La culture devrait constituer le socle sur lequel l'alliance entre les trois Etats doit se bâtir », a-t-il lancé. La soirée a également connu une remise de présents faite par la délégation nigérienne à la partie burkinabè.