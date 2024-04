Ile Maurice: L'ADSU soupçonne la distribution à un marché niche du Nord

Comme l'étiquette sur le colis qui porte bien son nom «Aristo», la consommation de cocaïne fait bien partie des fêtes et soirées privées d'aristocrates, n'étant pas accessible à toutes les classes sociales. Ahmad Naseer, un habitant de Terre-Rouge âgé de 52 ans, a été arrêté par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la division Nord le samedi 27 avril, près du Domaine du Moulin, alors qu'il attendait son acheteur.

Les policiers de Poudre-d'Or, sous la supervision de l'inspecteur Beerjoo, et la Divisional Support Unit (DSU) ont procédé à la saisie de 169g de cocaïne d'une valeur de Rs 2,5 millions dans un colis dans son sac. Il a été arrêté sous une charge provisoire de trafic de drogue. La police soupçonne qu'il allait mettre la cocaïne en vente sur un marché niche.

Le samedi 27 avril, à la suite de certaines informations concernant une transaction de drogue, l'ADSU de Poudre-d'Or et la DSU se sont rendues au Domaine du Moulin, près du terrain de football, où ils ont repéré un van Toyota Hiace de couleur blanche stationné. Les agents ont interrogé le conducteur qui a donné son nom et son adresse. Ils ont fait une fouille corporelle d'Ahmad Naseer, mais rien d'incriminant n'a été trouvé. Ils l'ont informé qu'ils allaient fouiller son van et il a volontairement remis un sac noir qui était sous le siège passager aux agents.

En ouvrant le sac, ils ont découvert un récipient en plastique transparent avec un design floral portant l'étiquette «Aristo», dont le couvercle de couleur orange contenait à son tour un sachet en plastique transparent enveloppant une quantité significative de substance blanche solide et granuleuse suspectée d'être de la cocaïne. Il a été arrêté et conduit à l'ADSU de Poudre-d'Or avec la pièce à conviction sécurisée et le van pour enquête. Plus tard, avec un mandat de perquisition, son domicile a été fouillé.

Sur sa piste depuis un moment, l'ADSU soupçonne Ahmad Naseer d'être à la fois importateur et distributeur pour un réseau de riches du littoral et que la drogue est consommée par des touristes lors de soirées dans des pubs ou clubs. La drogue et ses empreintes sur le colis, soupçonné de provenir de la France, ont été envoyées au Forensic Science Laboratory aux fins d'analyse.