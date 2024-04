Cote d'Ivoire: Tennis/Abidjan Itf tour 2024 - Les trophées restent à la maison avec Francky Hoimian

L'Ivoirien Francky Martial Hoimian a remporté le deuxième tournoi de l'International tennis federation (Itf) organisé à Abidjan, du 21 au 27 avril, par Boniface Papa nouveau et la Fédération ivoirienne de tennis (Fit).

Devant une soixantaine de jeunes tennismen venus d'une vingtaine de pays du monde entier, Francky Martial Hoimian a été intraitable.

Il a expédié le Nigérian Daniel Adeleye (6/2 ; 6/0) lors de la finale du J60, en présence du ministre directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, un autre passionné de la petite balle jaune.

Il rehaussait de sa présence cette finale présidée par Adjé Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de vie. En tout cas, tous les Ivoiriens présents dans les travées du Central tennis club ont été rendus fiers par Francky Hoimian.

Contrairement à la finale du premier tournoi, le J30 qu'il a remporté difficilement (6/2 ; 4/6 ; 6/3), face au même adversaire nigérian, Francky Martial n'a laissé aucun répit à Daniel Adeleye.

« J'avais prévenu. Daniel Adeleye n'a plus de secret pour moi, pendant longtemps, il a été ma bête noire. Je voudrais surtout rendre grâce à Dieu qui m'a permis de garder mon sang froid pour remporter ces deux tournois importants. Merci à la Fédération ivoirienne de tennis et M. Papa Nouveau Boniface qui nous donnent cette chance de progresser et de figurer sur les petits papiers de la fédération internationale de tennis », a déclaré le nouveau champion ivoirien.

Avec ces deux victoires, Francky Martial engrange 90 nouveaux points Itf ! Il est bien parti pour retrouver son compatriote Eliakim Coulibaly sur le circuit international dans les années à venir. Le moins que l'on puisse dire est que la Can 2023 en Côte d'Ivoire a créé quelque chose en chaque ivoirien.

Francky Martial Hoimian l'a prouvé pendant deux semaines au Central tennis club d'Abidjan, à Cocody. Il avait promis que la coupe restera à Abidjan et les deux trophées n'ont pas bougé. Il dit avoir tiré cette force mentale de l'équipe de football, lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations de football disputée en Côte d'Ivoire. Chez les jeunes filles, en revanche, il n'y a pas eu match.

La Malgache Miotisoa Rasendra a tout raflé. Elle qui restait sur trois finales gagnées a ajouté une quatrième, samedi face à la Tchèque Nicole Lukesova (3/6 ; 6/3 ; 5-3 Ret).

« Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Ce ne fut pas facile mais nous nous sommes battus pour terminer en beauté. Merci au ministre Fidèle Sarassoro qui est venu nous soutenir. De plus en plus le gouvernement, à travers le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie s'engage à nos côtés. M. Adjé Silas Metch aurait voulu être là pour les finales, mais il était hors d'Abidjan. Mais ses services étaient à nos côtés. On espère que tout le monde, y compris les sponsors vont se mobiliser davantage pour le succès des prochaines éditions, notamment celui qui pointe à l'horizon, au mois de novembre », espère Boniface Papa Nouveau.

Les tournois Itf juniors d'Abidjan, qui mobilise chaque année des centaines de jeunes du monde entier en Côte d'Ivoire devraient aussi être pris en compte par le ministère du Tourisme.