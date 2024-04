Togo: Le candidat Kokou Tengue a fait sa part pour un nouvel exploit dans le Haho

Edem Kokou Tengué, le ministre chargé de l'économie maritime est en lice pour un des quatre mis en jeu dans la préfecture du Haho pour le compte des élections législatives. Pour cela, il a voté ce matin au lycée d'Asrama (commune de Haho 2).

Sous la coupole du candidat tête de liste Sélom Komi Klassou, il est allé concrétiser la mobilisation faite durant ces deux dernières semaines lors de la campagne électorale dans toute la préfecture.

« Nous venons de voter et notre message est de mobiliser davantage les populations, en plus de celles déjà fortement mobilisées, à venir accomplir aussi leur devoir citoyen et civique », a déclaré le candidat Edem Kokou Tengué.

Pour la liste dirigée par Komi Klassou, il y a vraiment de raisons pour lesquelles il faudra voter pour le parti de Faure Gnassingbé.

« Nous sommes porteurs de projets de développement pour notre pays. Et nous pensons qu'il faudra nous accorder une majorité pour continuer ce programme de société", a souligné M. Tengué.

Plus de 4,2 millions de Togolais et de Togolaises sont attendus aux urnes ce jour et les bureaux de vote devraient être fermés à partir de 16h sur l'ensemble du territoire national.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) annoncera les premières tendances des résultats provisoires durant cette nuit électorale au fur et à mesure que les différentes Celi vont envoyer leurs rapports.