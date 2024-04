Algérie: 'L'investissement dans le cinéma et le soutien des initiatives ', parmi les axes principaux de la nouvelle loi sur le cinéma

ANNABA — L'investissement dans le domaine du cinéma et le soutien des initiatives liées à l'industrie cinématographique figurent parmi les principaux axes de la nouvelle loi sur le cinéma, a affirmé, lundi à Annaba, M. Fayçal Sahbi, conseiller au ministère de la Culture et des Arts.

Cette nouvelle loi sur le cinéma, qui sera prochainement publiée au Journal officiel, " traite de tous les aspects liés à l'industrie cinématographique, et définit les mécanismes de son développement", a ajouté M. Sahbi lors d'une rencontre sur le thème des " Perspectives de l'industrie cinématographique en Algérie", organisée par le commissariat du Festival du film méditerranéen d'Annaba, dans la salle de conférences de l'hôtel Seybouse, dans le cadre des activités accompagnant la 4ème édition de cette manifestation culturelle.

De son côté, M. Nabil Cherradi, directeur des affaires juridiques au ministère de la Culture et des Arts, a axé son intervention sur les aspects réglementaires et juridiques inclus dans la nouvelle loi sur le cinéma en Algérie, soulignant que cette dernière " met l'accent sur le caractère économique de l'industrie cinématographique et sur les mécanismes de sa relance et de son développement ".

Il a évoqué, dans ce contexte,"le principe d'encourager les initiatives et de soutenir les activités cinématographiques par le biais de mesures incitatives dans le cadre de cette loi ".

Les mécanismes de soutien destinés à encourager les activités relatives à l'industrie cinématographique, et les mesures incitatives et d'encouragement de l'investissement dans l'industrie cinématographique ont ensuite fait l'objet d'un débat entre les participants.

Ces derniers ont notamment mis en avant " la promulgation et la publication des décrets d'application de cette nouvelle loi " et les questions liées à " la restitution, de la réhabilitation, la réutilisation et l'équipement des salles de cinéma ", ainsi qu'au " financement des activités cinématographiques ".

La rencontre était organisée en marge des projections de films, toujours en cours, dans la salle du théâtre régional Azzedine-Medjoubi pour les longs-métrages, à la cinémathèque pour les courts-métrages et les documentaires, et à L'Ecole supérieure des sciences de gestion dans le cadre des projections de films algériens pour les étudiants.

Le Festival du film méditerranéen d'Annaba, qui sera clôturé mardi avec la remise des prix, permet au public annabi ainsi qu'aux visiteurs de passage dans l'antique Hippone, de choisir entre 70 films représentant 18 pays méditerranéens, dont l'Italie, invitée d'honneur de cette 4ème édition.