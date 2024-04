Madagascar: EDBM - Afreximbank - Lancement des plateformes numériques au profit du secteur privé

Une délégation de l'Afreximbank conduite par Maureen Mba, chef de l'initiative MANSA Digital, entreprend un roadshow à Madagascar.

L'Afreximbank ou l'African Export-Import Bank constitue la plus grande institution panafricaine de financement du commerce. Deux plateformes numériques, à savoir Africa Trade Gateway (ATG) et l'Initiative MANSA Digital, ont été lancées hier lors de la rencontre avec la délégation de l'Afreximbank, l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar) et le secteur privé, dans les locaux de cette agence nationale de promotion des investissements à Antaninarenina.

« Ces plateformes digitales sont conçues au profit du secteur privé, notamment les PME, les grandes entreprises, les institutions financières et les compagnies d'assurance », a expliqué Josielle Rafidy, Directrice générale de l'EDBM.

Paiement en monnaie locale. « Ce qui leur permettra de bénéficier d'un accès facilité au marché africain, à des informations sur les régulations commerciales ainsi qu'aux opportunités de financement en vue de développer les échanges commerciaux africains dans le cadre de l'intégration régionale pour ne citer que la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine). Il est à noter que Madagascar fait partie des 51 pays africains qui sont actionnaires de cette institution panafricaine de financement du commerce mais nous n'avons pas encore procédé à la ratification », a-t-elle poursuivi.

Parlant de l'Africa Trade Gateway, « il est conçu comme un guichet unique fournissant des services essentiels servant à promouvoir le commerce africain ainsi que la mise en oeuvre de l'Accord sur la Zone libre-échange continentale africaine. Cela permet de répondre aux besoins des entreprises tout en facilitant les échanges commerciaux et les investissements », a évoqué, pour sa part, Maureen Mba, le chef de délégation de l'Afreximbank.

Il s'agit également d'un outil pour l'e-commerce, l'intelligence de marché, le financement, la logistique et les paiements. En outre, « on peut utiliser la monnaie nationale des pays pour tout paiement du commerce transfrontalier en Afrique », a-t-elle enchaîné.

Réseautage. Quant à l'Initiative MANSA Digital, «il s'agit d'une plateforme centralisée de diligence raisonnable pour l'Afrique, soutenue par l'association des Banques centrales africaines et adoptée par l'Union africaine. Elle offre des profils gratuits aux entités africaines et vise à éliminer les asymétries d'information dans le commerce africain, à promouvoir les échanges intra et extra-africain, en mettant l'accent sur les exportations à valeur ajoutée en provenance d'Afrique. Ces plateformes numériques permettent également d'évaluer les risques de criminalité financière », selon toujours ses dires. Les membres du secteur ayant assisté à ce séminaire organisé par l'EDBM ont soulevé que l'intégration dans ces plateformes numériques leur permettra de développer leur réseautage afin de percer le marché qui n'est pas loin du pays.

Il est à noter que cette délégation de l'Afreximbank rencontrera des acteurs oeuvrant dans le secteur bancaire et celui des assurances ainsi que les acteurs publics durant sa mission de roadshow à Madagascar.