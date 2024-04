Madagascar: Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa - La ministre de la Justice multiplie les « fidinana ifotony »

La ministre de la Justice poursuit son périple auprès des différentes juridictions et prisons installées sur l'ensemble du territoire.

Ambovombe. C'est la énième étape des descentes sur le terrain effectuées par Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa dans le délai de 100 jours fixé par le président de la République qui est contre des ministres de salon. Un mot d'ordre reçu cinq sur cinq par la Garde des Sceaux qui a tenu le 25 avril dernier, une séance de travail avec les responsables du Tribunal de Première Instance (TPI) d'Ambovombe aux fins d'améliorer la manière de travailler avec et pour les justiciables.

Carnet de suivi. La ministre de tutelle n'a pas non plus manqué d'apporter de plus amples explications sur l'utilisation du carnet de suivi mis en place dans toutes les juridictions du pays, y compris au niveau du TPI d'Ambovombe où cet outil est déjà usité. Au même titre que le parc informatique qui vient d'être étoffé par de nouveaux ordinateurs et imprimantes.

Formation professionnelle. Comme elle l'a fait dans d'autres régions, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a consacré la journée du samedi 27 avril pour s'enquérir de la situation carcérale et donner des directives aux responsables de la prison locale. Par souci d'égalité de traitement de tous les établissements pénitentiaires implantés dans tout le pays, elle a remis du riz, des légumineuses, de la farine, de l'huile alimentaire, des savons, des cuvettes, des machines à coudre, des balles de tissu et un four pour appuyer la formation professionnelle des détenu(e)s dans la perspective de leur réinsertion sociale après l'exécution de leurs peines.

Camp pénal. De leur côté, les responsables de l'administration pénitentiaire ont bénéficié d'ordinateurs et imprimantes de la part de la ministre. Cette dernière est aussi passée par le jardin pénal qui aide à l'alimentation des détenus. And last but not least, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a visité le camp pénal d'Ambovombe pour voir les possibilités de son exploitation.