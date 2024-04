Ile Maurice: Des pré-retraités de MK réclament leur dû... depuis 2020

Chaque jour apporte son lot de scandales au sein du transporteur national Air Mauritius (MK). Cette fois-ci, 72 anciens employés contraints de partir en pré-retraite en 2020, alors que la compagnie aérienne était en administration volontaire, réclament toujours leur dû quatre ans plus tard.

Également membres de l'Air Mauritius Co-operative Credit Union, ils n'ont à ce jour toujours pas reçu les paiements prévus dans le cadre du régime de retraite. Chaque membre devrait recevoir environ Rs 210 000, en fonction de sa date d'adhésion au plan de retraite.

Ces travailleurs, qui ont été dévoués au service du transporteur national pendant leur carrière, se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation précaire en 2020. Ce qu'ils peinent à comprendre, c'est pourquoi les 41 ex-employés qui ont pris leur retraite en 2016 n'ont pas eu ce souci et ont été payés comme il se doit. Ils déplorent la mauvaise gestion de la Credit Union. Le litige a été porté devant un arbitre en 2022 et bien que ce dernier ait conclu que la société devrait payer ce qui a été contribué par chaque membre, des questions persistent quant à la responsabilité financière de la Co-operative Credit Union.

L'arbitre a recommandé les services d'un comptable et d'un actuaire pour évaluer la stabilité financière du plan dans le futur, et pour formuler des recommandations sur la manière de répondre aux réclamations des plaignants. Les autres recommandations faites pendant les procédures d'arbitrage sont, entre autres, de réduire le montant des prêts accordés aux membres et de stopper le paiement des dividendes. Cette dernière recommandation a d'ailleurs été abordée dans la notice servie aux membres de l'Air Mauritius Co-operative Credit Union pour les convier à la 39e assemblée générale annuelle, le 9 mars 2023. À la fin de la notice, on peut lire «No quorum. No dividend».

Cependant, des dividendes (pour certains totalisant quelque Rs 10 000) pour les années 2020, 2021 et 2022 ont bel et bien été payés le 26 avril 2023. Ce qui suscite la controverse. À cela s'ajoute le fait que ceux qui ont contribué à ce plan de retraite sont laissés pour compte tandis que les salaires et allocations du comité de la société ont été versés sans problème. Durant cette période, ces rémunérations se chiffraient ainsi : Rs 891 325 et 374 500 respectivement pour l'année financière 2019-2020, Rs 881 441 et Rs 357 500 pour 2020-2021, et Rs 891 491 et Rs 324 000 pour 2021-2022.

Et comme si cela ne suffisait pas, le montant des prêts et intérêts se montaient à Rs 44 343 793 (Cap 36 759 381 +Int 7 584 412) de juillet 2019 à juin 2020, Rs 35 417 787 (Cap 29 540 419+Int 5 876 843) de juillet 2020 à juin 2021, de Rs 25 434 787 (Cap 20 324 899 + Int 5 109 888) de juillet 2021 à juin 2022.