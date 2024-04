Ile Maurice: L'UTMEU demande le gel de tout exercice de recrutement

Remontée à cause d'un exercice de recrutement pour le poste d'Administrative Officer à l'université de Technologie (UTM), le président de l'University of Technology Mauritius Employees Union (UTMEU), Vikash Seewsagur, en demande le gel immédiat.

Des correspondances ont été adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi qu'à la vice-Première ministre et ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, demandant ce gel. Selon le président de l'UTMEU, les employés internes doivent être favorisés par rapport aux candidats externes.

Le différend entre l'UTMEU et la direction de l'UTM concerne le fait que plusieurs membres du personnel administratif de l'UTM, qui, selon le syndicat, sont qualifiés pour le poste d'Administrative Officer, n'ont malheureusement pas été inclus dans la sélection à cause d'une mauvaise interprétation du Scheme of Service. Vikash Seewsagur déplore le fait que l'interprétation pour ce poste pénalise ceux qui ont les qualifications et l'expérience requises au sein de l'institution. «Cette interprétation suscite des doutes quant à son exactitude et rend possible l'influence de la direction de l'UTM sur la décision du ministère», précise la correspondance adressée aux parties concernées.

Dans la lettre, le syndicat soutient qu'un certain nombre d'employés de l'UTM, déjà nommés comme Administrative Officers, ont été des Clerks/Word Processing Officers (WPO). Il ajoute que les records montreront également que même des employés qui ne sont pas qualifiés pour le poste de Clerk/WPO ont été nommés ou promus au poste d'Administrative Officer. «Cela impliquerait qu'il n'y a pas d'égalité des chances à l'UTM même si l'université a une politique d'égalité des chances et le pire est que les interprétations du schéma de service semblent varier d'un exercice de nomination/promotion à un autre», dit-il.

Selon Vikash Seewsagur, les nouveaux employés quittent souvent leur poste car ils ont des difficultés à s'adapter à l'environnement de travail. Il souligne que ce sont généralement les employés les plus anciens qui restent dans l'institution. «L'environnement de travail et l'atmosphère ne sont pas adéquats ; c'est pourquoi nous devrions favoriser la promotion du personnel interne», affirme-t-il. Pour lui, lorsque de nouveaux membres rejoignent l'institution à des postes supérieurs, ils doivent être encadrés par des employés plus expérimentés pour leur formation.

L'UTMEU demande ainsi de suspendre le processus de sélection pour la nomination au poste d'Administrative Officer jusqu'à ce qu'une interprétation claire et autorisée du Scheme of Service et que des candidats éligibles soit obtenue auprès du ministère de la Fonction publique. «Cela apaisera toutes les parties prenantes et garantira la cohérence de l'exercice conformément aux anciennes pratiques à l'UTM», estime Vikash Seewsagur.

Contacté, le directeur général de l'UTM, Dinesh Hurreeram, a avancé que la question sera débattue aujourd'hui, à la la réunion du conseil d'administration. «Nous avons eu une série de discussions sur le sujet à l'université. Le conseil d'administration prendra sa décision demain (NdlR, aujourd'hui).» Il croit que le conseil d'administration prendra en considération les points évoqués dans leurs correspondances.

Concernant le poste d'Administrative Officer, selon lui, toutes les conditions du Scheme of Service ont été respectées. L'exercice, a-t-il ajouté, est ouvert aux employés internes et externes, et que si une personne répond aux conditions, elle a le droit de postuler.