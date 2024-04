Congo-Kinshasa: Equity BCDC et FSDA joignent leurs efforts pour booster l'inclusion financière

Echos d'économie du vendredi 26 avril 2024

Que faire pour booster l'inclusion financière en RDC ? Une des pistes est de s'appuyer peut-être sur un réseau d'agents bancaires permettant une plus grande proximité avec les populations en zone urbaine tout comme rurales. C'était ainsi le fer de lance d'un projet lancé en 2019 piloté par Equity BCDC et l'organisation Financial Sector Deepening Africa, FSDA en sigle. Structure financée par le gouvernement britannique. Les résultats dans leur globalité ont été présentés lors d'un atelier organisé conjointement par les deux institutions le jeudi à Kinshasa. Dr Mitima Djuma directeur du département investissement social chez Equity revient sur les avancées significatives apportées par ce projet ainsi que les leçons apprises.

Autres sujets

- Kinshasa : Pourquoi il faut investir dans l'exploration minière ?

- Kinshasa : clôture année fiscale 2024 à la Direction Générale des Impôts

- Kindu : Invité , ALPHONSE MATA PADRIR, le coordonnateur de l'unité de coordination provinciale du Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient, PADRIR en sigle

L'invité de l'économie pour finir la semaine, c'est le coordonnateur de l'unité de coordination provinciale du Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient, PADRIR en sigle. Ce projet se dit détermine à résoudre sous peu, le problème lie au manque et a l'approvisionnement en semences pour la culture maraîchère au Maniema. Et c'est dans ce cadre que le projet a remis cette semaine des semences et outils aratoires aux agris multiplicateurs et les maraichers de Kindu. ALPHONSE MATA s'entretient avec Florence KIZA LUNGA. /sites/default/files/2024-04/web_26_04_2024_echos_pad_.mp3