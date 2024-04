Gabon: L'USIP et le RENAFEM-GA pour la consolidation et le maintien de la Paix

Le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA) a reçu les membres de l'Institut américain pour la paix (USIP) pour une séance de travail ce lundi 29 avril 2024 à Libreville. Consolider et maintenir la paix sont autant de vertus partagées par les deux parties pour un monde meilleur, juste et libre. La rencontre entre les deux parties a été facilitée par le Consultant national, Mathieu Asseynzame.

Le "coup de libération" du 30 août dernier attire les convoitises de plusieurs pays et institutions internationales sur le Gabon. Les habitants de ce pays, situé en Afrique centrale, sont unanimes : "il faut écrire un nouveau chapitre pour un Gabon nouveau", un souhait, une espérance pour les populations. Ces populations qui ont, comme un seul homme, investi les rues des différentes villes du pays avec le drapeau national Vert-jaune-bleu, ont chanté la paix, la liberté, la justice, la dignité, la Concorde...

C'est sans doute, au regard de ce qui précède, que la rencontre entre les femmes leaders du Réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon (RENAFEM-GA) et les responsables de USIP a eu lieu. La rencontre a été facilitée par le Consultant national, Mathieu Asseynzame. Le but a d'abord été de tisser de bonnes relations entre les deux structures afin de chercher des pistes de solutions au maintien et à la culture de la paix au Gabon. Aussi, les deux parties ont-elles échangé autour des questions de justice, de liberté, de paix et de la place de la femme au sein de la société.

Shobit Manchanda et Archibold Henry, membre de l'Usip, ont avant toute chose, éclairé l'assistance sur l'institut américain. "USIP est un institut américain pour la paix, non partisan et indépendant, fondé par le Congrès et dédié à la proposition selon laquelle, un monde sans conflit violent est possible, pratique et essentiel pour la sécurité des États-Unis et du monde".

Élisabeth Ngoua Mbina, Présidente du Réseau a tout aussi salué cette initiative, ô combien louable et bénéfique pour le Réseau ! Aussi, a t-elle souligné l'importance de la femme au sein de la société. Elle a rappelé à des fins utiles, que beaucoup de celles qui ont participé au Dialogue national inclusif, ont donné le meilleur d'elles en agissant au mieux. "Les femmes ont énormément contribué à cette rencontre de 38.000 propositions. C'est dire combien nous comptons aussi... car nous sommes le régulateur de la société". a t-elle insisté.

Pépécy Ogouliguende, Présidente du Comité des Sages du RENAFEM-GA, a quant à elle, souligné que les femmes ont pris une part active au Dialogue national inclusif, et ce, grâce aux différentes formations reçues. Des formations, qui pour elle, ont donné des outils de base à ces femmes vaillantes. De ce fait, le bureau du RENAFEM-GA a sollicité de l'USIP, un soutien, un accompagnement en matière de formation dans divers secteurs, sur les plans social, politique, économique... Son souhait est de voir de nombreuses femmes être outillées, formées, investir les milieux politiques, avoir une place de choix au sein des milieux de prise de décisions qui déterminent l'avenir du Gabon.

NB : Dans les zones de conflit à l'étranger, l'Institut américain pour la paix travaille avec des partenaires locaux pour prévenir, atténuer et résoudre les conflits violents. Afin de réduire les crises futures et la nécessité d'interventions coûteuses, l'USIP travaille avec les gouvernements et la société civile pour renforcer les capacités locales à gérer les conflits de manière pacifique. L'Institut poursuit sa mission en reliant la recherche, la politique, la formation, l'analyse et l'action directe pour soutenir ceux qui travaillent à construire un monde plus pacifique et inclusif.

La prochaine rencontre entre l'Institut américain pour la Paix et le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon est attendue dans les prochains jours, semaines ou mois pour une coopération sur la paix, par la paix et pour la paix.