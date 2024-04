Tunisie: Regard sur la Ligue 2 - La Zliza, toutes voiles dehors

La JSO et Jendouba toujours un palier au-dessus dans le groupe A. L'ASG corrige son frère ennemi et colle toujours aux basques de l'ESZ.

Dans le groupe A, freinés lors de cette 20e journée, la JSO et Jendouba Sport n'en restent pas moins en haut de l'affiche, caracolant toujours, loin devant le CSHL 3e de rang. Premier de cordée, dans son fief, El Omrane s'est même permis le luxe de griller un joker à la réception du CS Tabarka et n'a d'ailleurs accroché le point du nul que vers la fin, grâce à Mohamed Akermi après que Tabarka a lancé les hostilités assez tôt dans le match par Jouini.

Il est vrai cependant que la JSO peut bénéficier des circonstances atténuantes en raison de la débauche d'énergie en match de seizièmes de Coupe face à l'US Tataouine avec un but victorieux pour la JSO intervenu à la 100' de jeu par l'incontournable Ahmed Béji. Bref, la JSO est toujours en tête avec une longueur d'avance sur Jendouba Sport.

Jendouba, parlons-en. Les Nordistes ont raté l'opportunité de s'emparer du leadership au Cap Bon.

A Korba, Jendouba a été rattrapé par le CSK lors du money-time (95' de jeu) et doit forcément s'en mordre les doigts. Mené tout d'abord, Jendouba a égalisé avant de doubler la mise, puis accuser le coup vers la fin. Il n'en reste pas moins que les «Rouge et Noir» gardent la main dans le rétro du leader qui ne les distance que d'une seule unité.

Pour clore le récapitulatif relatif au podium du groupe A, tout comme Jendouba, les Verts du CSHL sont forcément «Verts de rage» pour ne pas avoir saisi l'occasion au vol de recoller au duo de tête. A Oued Ellil, face à une ASOE intraitable dans son bastion, les banlieusards du sud ont été battus par la plus petite des marges et voient même leur avance fondre, alors que Korba, au pied du podium, talonne désormais les gars de Boukornine.

Ce faisant, pour les matchs sans incidence sur le classement, c'est une JSK dénuée de motivation qui a plié au Hamda Laouani face à l'AS Ariana. Volet maintien enfin, le match quasi-capital entre le SCBA et Kalâa Sport n'a pas livré de vainqueur. Le Sporting reste lanterne rouge et Kalâa ne le devance que d'un point.

Rien ne va plus pour le COM et l'ASR !

Belle opération dans le groupe B pour la Zliza qui enchaîne avec un quatrième succès de rang, toutes compétitions confondues. Après sa méritoire démonstration de force en Coupe à Soliman, l'ASG a fait coup double le week-end dernier, surclassant la Stayda lors du derby et maintenant la pression sur l'ES Zarzis, leader de poule.

Pour l'ESZ d'Achref Jabri, la menace des Maâtougui, Htiwech et autre Nour Beji, tauliers de l'ASG, est réelle, et le duel entre les deux écuries devrait se poursuivre jusqu'au bout. En passant, si l'ASG n'a pas fait dans le détail face au voisin Stadiste gabésien, l'ESZ, non plus, n'a pas fléchi à la réception de l'OCK, se contentant d'un but pour garder la main en haut du classement avec un point d'avance sur la Zliza. Toujours volet podium, en s'écroulant face au frère ennemi, le SG est toujours maintenu à bonne distance par le tandem de tête (14 points séparent la Stayda de la Zliza, dauphin de Zarzis). Idem pour le Croissant Chebbien qui s'est à son tour consumé à domicile face à l'OSB.

Les Chebbiens se sont inclinés (1-3) et conservent la 3e place partagée avec le SG. Bonne affaire aussi pour les Fatimides de Mahdia qui s'éloignent de la «zone à rsique» après leur victoire face au SC Moknine (4-3). Match résolument tourné vers l'offensive entre Moknine, qui reste 5e, et Mahdia qui le talonne à deux points. Enfin, rien ne va plus pour le COM et l'ASR, respectivement avant-dernier et lanterne rouge. Rejiche a subi la loi de l'ES Jerba, alors que Médenine a été secoué dans les grandes largeurs à Jelma.