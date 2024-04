Algérie: Mois du patrimoine - 152 permis de recherches archéologiques octroyés ces quatre dernières années

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a indiqué, lundi à Alger, que 152 permis de recherches archéologiques au niveau des sites archéologiques sur tout le territoire national, avaient été octroyés ces quatre dernières années à des chercheurs et des enseignants de différentes universités et centres de recherches spécialisés, pour effectuer des fouilles scientifiques approfondies aux fins d'enrichir le patrimoine culturel matériel de l'Algérie et procéder à une nouvelle datation de plusieurs sites archéologiques algériens.

Présidant l'ouverture d'une Conférence nationale sur "les résultats des fouilles archéologiques en Algérie" (29-30 avril), Mme Mouloudji a avoué que son secteur "a toujours facilité et simplifié les procédures relatives à l'obtention des permis nécessaires pour les fouilles sur les sites archéologiques au profit des chercheurs et groupes scientifiques nationaux et internationaux, outre l'apport du soutien logistique et technique à ces opérations, ajoutant que durant les quatre dernières années, 152 permis au avaient été octroyés à des chercheurs et enseignants relevant de différentes universités et centre de recherches spécialisés".

Afin de préserver et consigner les découvertes archéologiques, la ministre a annoncé l'élaboration d'un "nouveau protocole pour la facilitation de l'opération de transport et de préservation du patrimoine culturel mis au jour lors des opérations de fouilles, en accordant des permis spéciaux pour la préservation des biens auprès des laboratoires de recherches relevant du secteur des l'enseignement supérieur, avec le souci de parachever les études scientifiques spécialisées qui s'ajouteront aux services fournis par les musées nationaux et établissement sous tutelle".

"A la lumière des orientations clairvoyantes du Président de la république, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, la recherche archéologique a connu un soutien réel et le patrimoine culturel a pu occuper une place de choix et s'ériger en véritable pilier culturel inscrit au titre des priorités de l'Etat algérien" a-t-elle précisé dans ce cadre.

Concernant la coopération internationale, la ministre a souligné l'impératif d'"une diplomatie culturelle sous-tendue, entre autres, par le patrimoine culturel, en invitant les chercheurs et spécialistes de différentes cultures et nationalités à un échange de connaissances et d'expériences scientifiques susceptibles de profiter des dernières technologies en matière de recherche archéologique, outre la collaboration avec les différent corps de sécurité nationales et les organisations régionales et internationales pour la récupération du patrimoine culturel pillé, et ce à travers différents mécanismes juridiques."

Mme Mouloudji a rappelé que le ministère de la Culture offrait "à travers différents dispositifs de soutien au livre, des opportunités aux chercheurs pour publier les résultats de leurs travaux scientifiques, et renforcer la coopération internationale dans le domaine de la recherche archéologique à travers l'échange de connaissances et d'expertises avec d'autres pays, l'organisation de séminaires et de conférences internationales et l'échange de données et de ressources de recherche".

"Plusieurs opérations ont été enregistrées dans le cadre des différents programmes de développement concernant l'étude de la restauration et de la sauvegarde des monuments et sites archéologiques à travers le territoire national, soit "42 opérations enregistrées durant la période allant de 2019 à 2024 pour un montant total de 2,3 milliards de DA", a fait savoir la ministre qui a relevé "le dégel de 13 opérations de restauration des monuments et sites archéologiques".

Le ministère de la Culture et des Arts a oeuvré à "la restauration et à la réhabilitation de 17 mosquées anciennes classées au niveau national et à la finalisation des études relatives à la restauration de 6 autres mosquées", a-t-elle ajouté.

La séance d'ouverture du premier jour de cette rencontre, à laquelle ont assisté le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, ainsi que le directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, et des responsables et représentants de divers corps sécuritaires, a été marquée par la signature d'un accord-cadre entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, ainsi que la remise de la "médaille de chercheur archéologue" à une pléiade de chercheurs dans ce domaine, à l'instar de Mohamed Sahnouni, Slimane Hachi, Ibrahim Bourahli, Ahmed Nouh, Dalila Sanhadji, et feus Lakhdar Drias et Abdelkader Heddouche, en reconnaissance de leurs efforts dans la recherche archéologique et la formation de générations de chercheurs dans ce domaine.

Le rencontre nationale sur "les résultats des recherches archéologiques en Algérie", organisé dans le cadre du programme du Mois du Patrimoine (18 avril - 18 mai), placé cette année sous le thème: "Patrimoine culturel et gestion des risques à l'ombre des crises et de catastrophes naturelles", a mis en exergue les résultats des recherches des chercheurs de différentes universités et centres de recherche sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.