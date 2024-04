Algérie: Ouargla - Le nouveau wali prend ses fonctions

OUARGLA — Le nouveau wali de Ouargla, M. Abdelghani Filali, a pris officiellement, lundi, ses fonctions à la tête de l'exécutif de cette wilaya en remplacement de M. Mustapha Aghamir, affecté au même poste dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, suite au mouvement partiel des walis opéré récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution, lors de la cérémonie d'installation, tenue à la salle des conférences au siège de la wilaya, en présence des autorités locales et militaires, des élus locaux et des représentants de la société civile, M. Abdelghani Filali, nouveau wali, a exprimé sa disposition à oeuvrer avec tout le monde pour poursuivre la dynamique de développement de la wilaya et satisfaire les attentes de la population à la faveur, a-t-il dit, de la conjugaison des efforts de tous pour atteindre cet objectif.

Pour sa part, l'ancien wali, Mustapha Aghamir, a indiqué que "la wilaya de Ouargla jouit d'une position stratégique et de potentialités économiques importantes et variées, en plus d'un riche legs civilisationnel et culturel lui ont valu un intérêt particulier de la part des hautes autorités du pays".

"Cet intérêt est traduit au travers une série de programme de développement retenus des dernières années en faveur de la région que les autorités locales se sont employées à relever le défi pour répondre aux attentes des citoyens, atteindre le développement durable et améliorer le service public".