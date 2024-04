Congo-Brazzaville: Encourager les jeunes filles dans les filières technologiques

Le monde célèbre, le 25 avril de chaque année, la Journée internationale des jeunes filles dans les métiers des techniques de l'information et de la communication. Cette célébration a fait l'objet cette année, à Brazzaville, d'un échange d'expérience entre les jeunes filles de l'Ecole supérieure de commerce, d'administration et de technologie (ESCAT) et les femmes de la société Elios Tower.

C'est avec un air curieux que les jeunes filles venues de l'ESCAT ont écouté les différents exposés présentés par les femmes responsables au sein de l'entreprise Elios Tower qui exerce dans l'implantation des sites de pylônes en République du Congo.

Flore Petithe, directrice des projets, a indiqué : « Pour Elios Tower, c'est notre façon de participer au développement de notre pays. Nous savons tous que l'avenir de notre pays est dans l'humain. Si nous investissons dans l'humain, nous pourrons atteindre nos objectifs. Parce qu'il y a égalité de sexes, le message de cette année c'est « Investir dans les femmes », et surtout accélérer. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir servir d'exemple. J'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie et j'aimerai en être une pour les autres ».

Aussi a-t-elle encouragé ces jeunes filles à croire en elles-mêmes . « Il y a le rêve de tenir bon. Certes, ce n'est pas facile, mais avec la volonté, on peut y arriver », a-t-elle martelé.

Cindy Gamassa, en charge de la question du genre au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, s'est dit satisfaite de l'organisation de cette rencontre dans un contexte particulier, celui de la célébration de cette journée. « Le ministère des Postes et Télécommunications, en charge de l'Economie numérique, se tient du côté de tous ses partenaires et tout participant de la société civile qui mettent les jeunes filles au coeur de leur action », s'est-elle empressée de dire.

Et d'ajouter: « Aujourd'hui; nous voulons booster justement cette image des entreprises qui encouragent l'inclusion numérique du genre, et je suis au coeur de cette mission. Parce que les femmes font partie de notre économie et devraient y participer. Cette journée qui commémore les jeunes dans les techniques de l'information et de la communication (TIC) a permis de mettre la jeune fille au coeur et de l'accompagner dans son avenir pour qu'elle devienne une femme pleinement épanouie dans le secteur du numérique ».

Lauréate du Prix de la meilleure start-up du Congo depuis les assises du numérique, Cindy Gamassa reste une femme modèle, un exemple que « ces jeunes filles ont besoin de voir dans notre société ».

Le directeur général d'Elios Tower Congo, Maixent Bekangba, a déclaré : « Nous saisissons l'opportunité de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC pour pouvoir les inviter non seulement à venir découvrir notre secteur d'activités, mais de pouvoir leur présenter l'expérience de nos collègues de sexe féminin qui occupent des fonctions de direction, des fonctions d'ingénierie », a-t-il affirmé. « C'est donc une séance de partage d'expérience de manière qu'elles servent de modèles pour pouvoir inciter et susciter des vocations. Et notre plus grand rêve c'est que demain, la directrion générale de cette entreprise que je dirige puisse être occupée par une femme qui vienne de cette école », a-t-il poursuivi.

Elonga Merveille, finaliste en réseaux et communications à ESCAT, a salué l'initiative, remerciant les organisateurs pour y avoir retenu quelque chose de fondamental. « J'ai appris que les métiers de la technologie ne sont pas seulement réservés aux hommes, et qu'en tant que femmes, nous pouvons aussi oser les exceller », a-t-elle déclaré.