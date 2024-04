Afrique Centrale: Le président français exhorte le Rwanda à «cesser son soutien» aux rebelles du M23 et à «retirer ses forces» de RDC

Emmanuel Macron a exhorté ce 30 avril 2024 le Rwanda à « cesser son soutien » aux rebelles congolais du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et à « retirer ses forces » du pays. De son côté, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en visite officielle à Paris ces 29 et 30 avril 2024, a déclaré qu'« il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais » pour que ce soit « possible de discuter » avec Kigali.

« Le Rwanda, et je l'ai redit au président Paul Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. » Ce 30 avril 2024, le président français et celui de la République démocratique du Congo (RDC) ont tenu une conférence de presse commune, après un déjeuner de travail, durant laquelle Emmanuel Macron a appelé à la « désescalade » dans cette région en proie à la violence de plusieurs groupes armés, dont la rébellion du Mouvement du 23-Mars (M23) soutenue par Kigali.

Le chef de l'État français a également souligné qu'il « est important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires des FDLR », groupe rebelle hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais.

« Le M23 est une coquille vide que le Rwanda brandit »

Félix Tshisekedi, en visite officielle ces 29 et 30 avril, a affirmé que son pays pouvait « compter sur la France, qui sera à nos côtés pour trouver » la paix dans l'est de la RDC, ajoutant que « le M23 est une coquille vide que le Rwanda brandit » et qu'il « faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais » pour que ce soit « possible de discuter, mais discuter pour s'entendre sur le fait que le Rwanda n'a plus rien à venir faire en République démocratique du Congo ».

Félix Tshisekedi est arrivé lundi matin pour une visite officielle de deux jours. Ce mardi, le président de la RDC a effectué une visite de l'École militaire aux côtés du ministre français des Armées Sébastien Lecornu, avant un déjeuner de travail à l'Élysée avec le président français, à l'issue duquel les deux chefs d'État ont donc donné une conférence de presse.