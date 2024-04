Madagascar: Toliara - Le limogeage d'un chef fokontany contesté

Le chef de fokontany de Betaritarike, situé en plein centre de Toliara, a été abrogé vendredi dernier. Ses partisans ont manifesté pour contester la décision.

Le nouveau préfet de Toliara, Aubin Thierry Ratovelo, nommé le 3 avril dernier, frappe déjà fort. Vendredi dernier, il a signé l'arrêté abrogeant le chef de fokontany de Betaritarike de la commune urbaine de Toliara. Saïd Abdou Mohamed, qui occupait ce poste depuis 20 ans, a été contraint de quitter ses fonctions et une élection devrait être organisée dans les plus brefs délais. Le motif invoqué dans l'arrêté d'abrogation fait référence à un incident survenu le 26 janvier 2021 concernant le déplacement d'une borne-fontaine. «...Est abrogé pour cause d'abus de fonction, détournement de l'objet de l'acte à des fins personnelles et de détournement de biens publics dûment constatés».

Le chef de fokontany a expliqué qu'il n'a déplacé aucune borne fontaine. Une nouvelle élection s'est tenue hier malgré la manifestation des habitants du fokontany, lesquels s'opposent à la nomination d'un nouveau chef de fokontany pour Betaritarike et qui ont revendiqué la candidature de Saïd Abdou Mohamed pour sa propre succession. L'ambiance quelque peu électrique a nécessité la présence des Forces de l'ordre vers midi. Un ordre est tombé n'autorisant pas cette candidature et les manifestants étaient encore plus que mécontents. Finalement, la situation s'est dénouée car quelques heures plus tard, l'élection a pu se tenir. Le chef de fokontany abrogé a désigné un successeur qui a largement gagné la bataille après le comptage des voix, réalisé tard dans la soirée.

Opposition

« Ce n'est que le début des intimidations », livre Paul Razarey, habitant du fokontany de Betaritarike, fokontany situé en plein centre de Toliara. « Notre chef de fokontany est là depuis 20 ans et n'a jamais eu de problème avec l'administration. Ni abus de fonction ni quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'on l'a abrogé quelques jours avant les élections législatives car il est déclaré comme un fervent supporter du candidat Siteny Randrianasoloniaiko », ajoute-t-il.

D'après ses explications, des menaces auraient été lancées à l'endroit de Saïd Abdou Mohamed il y a déjà quelques jours. « ..Et puisqu'il n'a pas voulu se ranger du côté d'un candidat, on l'a évincé », avance encore Razarey. La pré-campagne à Toliara est marquée par la présence des hommes et femmes de soutien de Tinoka Roberto Raharoarilala, candidat à Toliara I sous la couleur orange du pouvoir en place, de Rihno Soafilira, candidat indépendant et quelques présences saupoudrées du colonel Jules Rabe, candidat indépendant également. Ce dernier s'est déjà plaint lors du passage de quelques membres de la Haute Cour Constitutionnelle, avec son président, Florent Rakotoarisoa à Toliara la semaine dernière.

« Pouvons-nous intervenir en mettant en place des comités de vigilance dans les fokontany afin de surveiller et de dénoncer les intimidations de chef de fokontany, les abus des partisans du candidat de l'État et la présence de milliers de cartes électorales que nous avons constatées en circulation depuis quelques jours ? », s'est-il adressé aux membres de la HCC lors d'une rencontre à la grande salle du gouvernorat Atsimo Andrefana. La réponse fournie semblait aller vers un refus car la mise en place de ce genre de comité « ne serait pas conforme aux lois...». Selon les dernières précisions, d'autres chefs de fokontany à Toliara seraient sur le point d'être abrogés. À suivre.