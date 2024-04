Madagascar: Travail - Le secteur informel regroupe 90% des personnes actives

Depuis plus d'un siècle, le monde entier se mobilise chaque 1er mai pour défendre les droits des travailleurs. À Madagascar, cependant, il reste encore beaucoup à faire pour rattraper le retard et suivre les progrès réalisés dans ce domaine. Lors de la cérémonie officielle d'inauguration de la salle de formation à l'Institut national de formation administrative (INFA) à Androhibe, hier, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique, Hanitra Razakaboana, a souligné que 90% des personnes actives à Madagascar se trouvent encore piégées dans le secteur informel.

Cette déclaration met en lumière l'ampleur du défi auquel est confronté le pays en matière de formalisation de l'emploi et de protection des droits des travailleurs. La collaboration entre l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'INFA dans le cadre du programme Rindra a permis l'inauguration de cette salle de formation, offrant ainsi une lueur d'espoir pour l'amélioration des conditions de travail et l'accès à des emplois formels.

Le secteur informel expose les travailleurs à des conditions de travail et à des emplois extrêmement précaires et dangereux. Ces travailleurs sont souvent vulnérables, sans protection sociale ni sécurité sanitaire adéquate. En cas de maladie ou d'accident, ils risquent de tomber dans la pauvreté car ils n'ont pas de revenus stables.

Sécurisation

Pour remédier à cette situation préoccupante, une initiative importante a été lancée dans la région Vakinankaratra visant à étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants. Cette initiative comprend des mesures telles que l'octroi d'allocations familiales, de pensions de retraite et d'une couverture santé.

Cela représente un pas significatif vers la sécurisation des moyens de subsistance et la protection des droits des travailleurs informels, notamment des agriculteurs et des travailleurs indépendants.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique a également pris plusieurs initiatives visant à aider les travailleurs du secteur informel à intégrer le secteur formel.