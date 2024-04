Algérie: BID - Le pays abritera les assemblées annuelles 2025

ALGER — La réunion du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a approuvé la proposition du comité des procédures de cette institution de confier à l'Algérie l'organisation de l'édition 2025 des assemblées annuelles du groupe, a indiqué mardi le ministère des Finances dans un communiqué.

Cette décision a été actée lors des travaux des assemblées annuelles de la BID tenus dans la capitale saoudienne, Riyadh, entre le 7 et le 30 avril en cours, durant lesquels le ministre des Finances, Laaziz Faid, a conduit une délégation algérienne pour prendre part aux travaux des différentes réunions organisées à cette occasion.

Ainsi, une session de passation de la présidence du Conseil des gouverneurs de la BID a été tenue entre le président sortant, ministre des Finances saoudien, Mohamed El-Jadaan et M. Faid qui assure désormais cette présidence durant le prochain exercice.

A cette occasion, "le ministre, tout en remerciant le Conseil des gouverneurs pour cette marque de confiance et de considération, a assuré que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour réunir l'ensemble des conditions requises à même de garantir la réussite de ce grand évènement, lequel coïncide avec la 50ème réunion de ce Conseil".

Par ailleurs, lors des travaux des assises, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer les efforts visant à appuyer le développement socio-économique des pays de la région à l'effet d'assurer une meilleure résilience de leurs économies et de leurs populations face à ces crises.

Il a été aussi souligné la nécessité pour la BID d'améliorer le volume de ses financements ainsi que le nombre de ses opérations, en engageant une réflexion sur l'éventuelle création d'un dispositif dédié aux financements concessionnels, en direction des pays les moins avancés de la région et ce, dans le cadre du renforcement de la solidarité islamique.

A ce titre, M. Faid a invité la direction de la BID à travailler en collaboration avec les autres institutions multilatérales de développement "afin d'établir des synergies et bénéficier de leurs expériences en matière de financement concessionnels, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources financières et d'amplifier leurs impacts duplicateurs sur le développement", rapporte le communiqué.

Ces réunions ont également permis d'examiner les activités et les résultats financiers des filiales de la BID au titre de l'exercice écoulé, ce qui s'est traduit notamment par l'adoption des rapports annuels, des bilans financiers et des budgets administratifs.

Cet examen a constitué, par ailleurs, une opportunité pour les gouverneurs de la BID d'échanger sur les perspectives stratégiques de cette institution.

En marge de ces réunions, M. Faid a tenu des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues notamment de la Turquie, du Bénin et du Soudan, "avec lesquels il a échangé sur les éventuelles mesures à prendre au niveau des organes décisionnels de la BID, à l'effet de consolider le fonctionnement de cette institution et de renforcer l'efficacité de ses interventions dans ses pays membres".

M. Faid s'est aussi, entretenu avec plusieurs responsables d'institutions multilatérales de développement, à l'instar du vice-président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, avec lequel il a échangé sur les pistes éventuelles d'une collaboration future.

Par ailleurs, le ministre des Finances a présidé la 24ème réunion du haut Conseil des fonds d'El-Aqsa et d'El-Qods, qui a permis d'examiner l'état d'avancement des différents projets financés par ces fonds et a adopté les rapports d'activités et financier y afférents.

"Le Conseil a souligné l'importance de soutenir ces Fonds notamment, à la lumière du contexte actuel marqué par une agression sans précédent contre le peuple palestinien, impactant les infrastructures ainsi que les conditions de vie de ce peuple", selon le communiqué.

A noter que l'édition 2024 des assemblées annuelles de la BID, qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la création de cette banque, a été dédiée au thème: "Chérir notre passé et tracer notre avenir: originalité, solidarité et prospérité".

Cet évènement a regroupé les ministres des Finances et de l'Economie des 57 pays membres de la BID et a connu la participation de responsables de plusieurs organisations et institutions financières internationales et régionales.