Gambie: Le président Barrow salue l'initiative de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Le directeur régional de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour l'Afrique de l'Ouest, le professeur Oiudad Tebba, a rendu visite au président Barrow en vue de l'informer de la conférence de l'AUF sur les thèmes de la publication scientifique et de la mobilité académique.

Le président Barrow a accueilli chaleureusement le recteur de l'AUF, le professeur Slim Khalmous, et le directeur régional à la Résidence Présidentielle à Banjul jeudi matin. Il les a remerciés pour leur soutien à l'Université de Gambie (UTG) à travers la fourniture d'enseignants, tout en soulignant les défis que représentent l'entretien et le maintien d'enseignants hautement qualifiés. Le président a apprécié la confiance que l'AUF accorde à la Gambie à travers la tenue de sa conférence annuelle en terre gambienne.

Le programme de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a soutenu l'Université de Gambie en termes de mobilité académique et de développement du premier centre d'employabilité à Brikama, qui soutient les étudiants dans leur carrière et crée de nouvelles opportunités d'emploi. « La formation des étudiants est un aspect essentiel de ce que nous entreprenons, et ce, en vue de disposer d'une expertise sur l'ensemble du continent », a déclaré le vice-chancelier de l'UTG, le professeur Robinson. Il a également exprimé sa gratitude à l'AUF pour cette initiative destinée à transformer l'état d'esprit des étudiants. « Nos étudiants auront l'occasion d'être encadrés et formés sur divers aspects, en particulier la création d'emplois », a-t-il ajouté.

Dans sa réaction à la nouvelle de la création d'un centre d'employabilité entièrement équipé à Brikama pour préparer les étudiants à la vie après l'université, le président Barrow s'est réjoui du lien entre l'éducation et les possibilités d'emploi afin que les étudiants quittent l'université armés d'un esprit d'entreprenariat, et ce, en vue de leur permettre de créer leurs propres opportunités d'emploi. Il a souligné l'importance pour les étudiants d'avoir confiance en eux et de prendre des initiatives pour gagner leur vie. Son Excellence a insisté sur le fait que ces initiatives s'inscriraient dans le cadre des réformes menées par son gouvernement pour apporter de nouvelles initiatives et avoir un impact sur la vie des populations.

L'UTG est un membre non français de l'AUF, qui compte plus d'un millier de membres.

Le ministre des Affaires Etrangères, l'honorable Dr Mamadou Tangara, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie, l'honorable professeur Pierre Gomez, et le directeur de cabinet, le Dr Yusupha Touray, ont accompagné l'équipe de l'AUF à la Résidence Présidentielle.