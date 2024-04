Madagascar: Ida...ntités remarquables

Financer la lutte contre la pauvreté, pourquoi pas ? C'est l'idée lancée lors du sommet de l'Association Internationale de Développement à Nairobi. Mais est-ce vraiment la préoccupation du monde en général et de l'IDA en particulier ? Ce n'est pas sûr. Le président de la République a d'ailleurs souligné le fait que pour d'autres causes moins nobles, on consacre beaucoup d'argent, mais quand il s'agit d'aider les pays pauvres ou de lutter contre le réchauffement climatique, les grands pays rechignent à mettre la main à la poche.

Pas plus tard que la semaine dernière, le Congrès américain a accordé 274 500 milliards d'ariary d'aide militaire pour l'Ukraine et 58 500 milliards d'ariary pour Israël. Dans le même temps, nous sommes en train de quémander 2 700 milliards d'ariary au Fonds Monétaire International pour les trois ou quatre années à venir afin de réaliser le Programme Général de l'État. Rien qu'avec ces chiffres, on peut avoir une idée de l'écart qui sépare le monde des pays riches de celui des pays dont le sort n'a jamais été enviable.

Des sommes colossales, voire astronomiques, pour aider des pays à gagner une guerre qui s'éternise, donc à tuer des milliers, voire des millions de personnes, et des sommes dérisoires accordées avec condescendance aux pays en difficulté pour qu'ils survivent. Si Madagascar disposait du centième du pactole accordé à l'Ukraine, il n'y aurait plus un seul mendiant, de bidonville, d'enfants déscolarisés, d'hôpitaux mouroirs, d'écoles sans bancs, de routes impraticables, de transports publics défectueux, de bandits à tous les coins de rue, de délestage, de coupures d'eau... Du moins, si l'argent est utilisé à bon escient. Ce qui n'est pas sûr. Si les négociations avec le FMI n'ont pas abouti en février, c'est que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'a recommandé.

%

On peut toujours rêver. Un jour, on pèsera de tout notre poids sur la géopolitique internationale et on ne sera plus obligé de s'agenouiller pour bénéficier des fonds. On a montré dans d'autres domaines ce que nous valons et nous n'avons pas du tout à rougir de nos valeurs. Nous avons quelques ida...ntités remarquables de niveau mondial.