Madagascar: Intégration régionale - Le secteur privé s'intéresse au marché africain

Une délégation de la Banque Africaine d'Import-Export est actuellement dans nos murs. Elle a entamé sa mission avec le secteur privé et ses démembrements dans le but de promouvoir deux outils digitaux.

Une fenêtre de tir. « Les entités malgaches pourraient bénéficier pleinement des avantages du commerce et de la finance à l'échelle internationale ». C'est le constat qui jaillit du premier jour du roadshow effectué par une délégation de la Banque d'Import-Export Africaine (Afreximbank). Cette institution financière panafricaine fait savoir que des outils digitaux peuvent être mis au service des acteurs du secteur privé. En tout cas, ceux qui veulent se tourner vers le marché africain. Il s'agit de deux plateformes numériques, l'Africa Trade Gateway (ATG) et « Mansa », qui permettent de faciliter l'accès au marché africain pour les diverses entités économiques de la Grande Île.

Opportunités d'affaires

Maureen Nneka Mba, cheffe de l'initiative « Mansa » auprès de l'Afreximbank explique que « l'ATG est une plateforme intégrée par Afreximbank, offrant des outils pour le e-commerce et l'intelligence de marché et bien d'autres domaines. Elle vise à soutenir le commerce intra-africain ». « Mansa quant à elle, est une plateforme offrant des profils gratuits pour les entités africaines et vise à éliminer les asymétries d'information dans le commerce africain ». Hier, en tant que chef de la délégation de cette banque africaine, elle a conduit ses collègues à une réunion fructueuse avec les représentants du secteur privé, ainsi que la Fédération des chambres de commerce et d'industries de Madagascar (FCCIM) et la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. La rencontre s'est déroulée à Antaninarenina, au siège de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM).

%

Des opportunités d'affaires se dessinent clairement pour le secteur privé. Les acteurs économiques redoublent d'efforts pour renforcer leurs capacités et accroître la compétitivité de leurs produits, afin de mieux répondre aux exigences du marché africain. Lors des discussions entre le secteur privé et l'institution financière panafricaine, l'intégration régionale et le commerce intra-africain ont été des sujets clés. À travers le prisme de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (Zlecaf), ces plateformes pourraient jouer un rôle crucial en facilitant l'accès des opérateurs du secteur privé au financement et aux paiements transfrontaliers en monnaie locale, comme l'a souligné Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM, à l'issue de la réunion. En somme, ces initiatives visent à stimuler le commerce régional et à créer un environnement propice à la croissance économique.

L'engagement de l'Afreximbank avec Madagascar est une étape clé dans la promotion d'une culture de la bonne gouvernance parmi les PME africaines, mais aussi pour tirer parti des avantages du commerce et de la finance continentaux, notamment à travers la Zlecaf. Selon cette banque, cette zone de libre-échange devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3 % d'ici à 2025, mais aussi augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars jusqu'en 2035. Cela pourrait sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. À noter que le huitième bloc économique offre un marché de 1,3 milliards de consommateurs potentiels pour le secteur privé. Qui, pour ne pas rater le coche, envisage de rendre leurs produits plus compétitifs.