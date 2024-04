Afrique: Basketball - Le pays abrite l'Africa Cup cette année

Lors de la présentation de l'équipe nationale de basketball 3x3 qui disputera le tournoi de qualification olympique, du 16 au 19 mai, à Debrecen en Hongrie, Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball (FMBB), a annoncé hier, lors d'une conférence de presse hier au Radisson Blu à Ambohijatovo, une bonne nouvelle. Madagascar recevra cette année le championnat d'Afrique de basketball 3x3.

« Je vous annonce de manière officielle que Madagascar va héberger le sommet continental du basketball 3x3 cette année. Il aura lieu, du 29 novembre au 1er décembre, à Antananarivo et s'ouvrira pour les seniors dames et hommes. Il réunira plus de vingt équipes nationales en provenance de plusieurs pays africains », confie Jean Michel Ramaroson.

Madagascar n'est pas un nouveau venu dans l'organisation d'une joute continentale. Le pays, avec le savoir-faire de la FMBB et l'aide de l'État, a maintes fois montré tout son savoir-faire, gage de la confiance de la FIBA Afrique et de la FIBA. Madagascar a déjà organisé à domicile la qualification de basketball 3x3 en 2017 pour le championnat d'Afrique au Togo. À cette époque, l'Ankoay a réussi à battre l'Égypte au Palais des sports.

« Avec l'organisation à domicile de cette joute continentale, Madagascar a une grande chance de briller à domicile. On ne sait pas si on va détecter de nouveaux joueurs ou non. L'essentiel est qu'on ait une équipe capable de porter haut les couleurs du pays, durant ce championnat continental à domicile. Et ça se prépare car le basketball 3x3 a bien évolué en Afrique», conclut Jean Michel Ramaroson.