Tunisie: Élections de la FTF - La balle renvoyée au comité électoral indépendant - Retour à la case départ ?

Si la liste de Wassef Jlaiel a été définitivement exclue de la course aux élections, les deux autres listes de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemçani risquent, elles aussi, de connaître le même sort après le renvoi de leurs dossiers pour réexamen au Comité électoral indépendant.

La Commission nationale d'appel a respecté le délai, pourtant court, de 2 jours pour annoncer sa décision concernant les deux recours introduits par la liste de Wassef Jlaiel rejetée en première instance par le Comité électoral indépendant. Après examen du premier recours contre le rejet de cette liste qui semblait bien ficelée et à l'abri de toute surprise désagréable, elle a décidé de valider la décision de la rejeter et de l'exclure des élections du bureau fédéral du 11 mai.

Pour le deuxième recours contre la validation des deux autres listes de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemçani, la Commission de deuxième instance n'a statué ni sur la forme ni sur le fond pour montrer qu'elle a respecté la recommandation de la Fifa de ne pas se prononcer sur tout recours d'une liste contre une décision de validation d'une autre liste concurrente en première instance.

Mais la Commission nationale d'appel s'est appuyée, toutefois, sur l'article 81 du Règlement intérieur de la FTF pour réserver une surprise pas du tout agréable aux deux listes validées de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemçani et porter à leur connaissance « l'existence d'un fait nouveau susceptible de modifier la décision de première instance qui était en leur faveur et le renvoi de leurs dossiers de candidature devant la première juridiction qu'est le Comité électoral indépendant pour réexamen. «Même si Moez Nasri, le président de la Commission de deuxième instance, n'a pas révélé, par devoir de réserve, la nature de ce fait nouveau, tout semble indiquer qu'il est d'une importance telle qu'il est en mesure de faire revenir le Comité électoral indépendant sur sa décision. Plus d'un scénario est donc pressenti et prévisible, y compris celui semblable des élections avortées du 9 mars avec un nouveau rejet des trois listes et le retour à la case départ».

Recours déclaré et recours déguisé

L'armada d'avocats des deux listes de Jalel Ben Tkaya et de Zied Tlemçani reprochent au candidat Wassef Jlaiel d'avoir «violé» l'accord de principe conclu entre les trois listes pour se plier à la deuxième consigne de la Fifa. Mais ce soi-disant «viol» est venu sous forme d'un recours déclaré. Les deux listes contestataires ne sont pas exemptes de ce reproche car elles ont, elles aussi, contourné cette recommandation par un recours déguisé sous forme d'une requête écrite adressée au secrétaire général de la FTF pour émettre des réserves concernant la candidature de l'un des membres de la liste de Wassef Jlaiel, à savoir Ridha Sellami, et mettre la pression sur le Comité électoral indépendant pour prendre la décision d'exclure la liste incriminée de la course aux élections. Sans oublier que ces deux mêmes listes, d'après la liste de Wassef Jlaiel, ont «violé», elles, la première consigne de la Fifa de ne fournir pour preuve fiable et incontestable des 4 ans d'affilée d'exercice de fonction au sein d'un ou plusieurs clubs pour la tête de liste et le vice-président que le dossier d'engagement officiel de ces clubs déposés à la FTF.

Entre un recours déclaré en réponse à un recours déguisé et une violation de la première recommandation, on est en droit de mettre les trois listes dans le même sac et sur un pied d'égalité pour non-respect de toute la procédure de candidature

Les éventuelles répercussions du pire scénario

On se demande bien entendu à qui profiterait le scénario probable d'un deuxième rejet des trois listes candidates. Certainement pas à l'intérêt général de notre football, à sa plus haute instance dirigeante et à notre équipe nationale qui aura à disputer au mois de juin deux rencontres des plus importantes pour la phase éliminatoire du Mondial 2026.

Le vide créé par un nouveau report des élections du bureau fédéral et la confusion qui s'installera et régnera dans l'attente d'un nouveau plan de sauvetage, après concertation et aval de la Fifa, pourraient avoir des répercussions néfastes pour l'avenir immédiat de notre sélection. Surtout que la liste de Wassef Jlaiel pourrait choisir de mener le combat juridique jusqu'au bout en se référant au paragraphe 3 de l'article 71 des statuts de la FTF relatif à la Commission nationale d'appel qui stipule que « les décisions de celle-ci peuvent exclusivement faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS ) à Lausanne, en l'absence d'un tribunal d'arbitrage local indépendant de troisième instance reconnu par la Fédération.

«Au vu de tout ce gâchis énorme et de ce processus électoral entaché d'irrégularités et d'infractions multiples des trois listes candidates, on ne peut que tirer une vraie sonnette d'alarme face à ce que nous avons qualifié, à juste titre dans ces mêmes colonnes d'hier, de jeu dangereux qui serait un véritable nouveau saut vers l'inconnu. La décision relève maintenant du Comité électoral indépendant auquel l'ascenseur a été renvoyé par la Commission nationale d'appel avec un message à peine voilé.