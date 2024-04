Madagascar: Consommation - Baisse des importations de riz

L'Observatoire du riz a noté dans son bulletin mensuel une nette régression des importations de riz depuis six mois, une situation inattendue mais bien réelle.

Un miracle. Alors que tous les paramètres semblaient indiquer une hausse considérable des importations de riz, les faits montrent le contraire. Selon les chiffres publiés par l'Observatoire du riz dans le dernier numéro de son bulletin mensuel, les importations de riz sont en nette baisse depuis six mois. Le bulletin évoque une véritable chute des importations de riz.

Les importations s'élevaient à 71 735 tonnes en janvier 2023, elles sont tombées à 19 500 tonnes en janvier dernier, soit une baisse de l'ordre de 72,81%.

Cette situation paradoxale survient alors que les différentes intempéries ayant frappé le pays cette année, et l'augmentation exponentielle de la population auraient normalement dû faire exploser les importations. L'Observatoire du riz souligne que cette baisse est due à une augmentation de 9% de la production locale entre 2022 et 2023, une explication valable étant donné les efforts déployés dans l'amélioration des techniques de production et des semences depuis plusieurs années.

Aucune pénurie

Il faut également souligner le rôle crucial joué par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'assurance d'un approvisionnement régulier et stable en riz dans toutes les régions, durant la période cyclonique. Aucune pénurie n'a été constatée malgré le mauvais état des routes, qui compliquait l'acheminement des marchandises. Les prix ont donc été relativement stables, sauf dans les zones plus isolées.

%

La performance est d'autant plus importante que les conjonctures ne se prêtaient pas à une baisse des importations sans risquer une pénurie. Les chiffres sont éloquents : en 2022, le total des importations de riz s'élevait à 744 846 tonnes, contre seulement 424 007 tonnes en 2023, soit un écart de 320 839 tonnes.

Cerise sur le gâteau, avec la baisse des importations, les prix du riz sur le marché commencent également à fléchir, une baisse de 0,6 à 3,2% du prix du riz blanc chez les détaillants ayant été constatée dans certaines régions, notamment dans la région Analamanga et la région Alaotra-Mangoro. Pourvu que cela dure.