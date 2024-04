Madagascar: Spectacle - Poopy-Njila, deuxième partie

En vue de leur spectacle au CCESCA Antanimena pour le 1er mai, Njila et Poopy, accompagnés de leurs musiciens, ont réalisé leur répétition générale hier chez Poopy, à Ankadivato.

Ce 1er mai, le Ccesca Antanimena se prépare à accueillir l'événement musical incontournable de l'année : la rencontre tant attendue entre deux icônes de la scène malgache, Njila et Poopy, organisée par Live Pro et avec une sonorisation assurée par Miritsoka. Hier, une répétition générale électrisante a eu lieu chez Poopy, à Ankadivato, rassemblant les talents des musiciens de Poopy tels que Naivo, Thierry Jack, Andry et Gérard, ainsi que ses choristes Narindra, Noro, Koloina et Vazo, renforcés par Tax à la batterie et Thierry.

"Ce spectacle marque un jalon important dans mes 40 années de carrière. Il reflète l'ensemble de mon parcours musical, depuis mes débuts avec le groupe Njila jusqu'à ma carrière en solo. Ainsi, le spectacle sera divisé en deux parties distinctes : la première sera un hommage à mes débuts avec Njila, où nous revisiterons ensemble nos titres emblématiques, et la seconde sera une plongée dans mon parcours solo, mettant en lumière mes titres les plus marquants", explique Poopy. Mahery, en tant qu'invité spécial, viendra également enrichir l'événement de sa présence.

Complicité musicale

Les liens solides entre Njila, Poopy et Mahery sur scène ne sont plus à démontrer, comme en témoigne leur tournée de l'année précédente, qui les a menés de Madagascar à la France, en passant par des lieux aussi emblématiques qu'Antsahamanitra et Antanetibe Mahazaza.

Plus de quarante titres enflammeront le public du CCESCA Antanimena lors de cette journée festive, le 1er mai, où chacun pourra profiter du passage de Njila à Madagascar. Hier, lors de la répétition, l'ambiance était à son comble. Il s'agissait de la première et de la dernière répétition avec Njila, qui est arrivé à Madagascar ce dimanche. Malgré cette première rencontre en répétition, la complicité entre Poopy et Njila était palpable. "C'est notre première répétition avec Njila, mais mes équipes se sont déjà entraînées auparavant", confie Poopy.

La première partie du spectacle sera sublimée par des titres emblématiques de Njila tels que "Revy", "Eritreritra", "Firaisan-kina", "Lany mamy", et bien d'autres encore. Certains ont été répétés pour la première fois hier, tandis que d'autres, comme "Raha hiverina" et "Ditrako", étaient maîtrisés à la perfection sans nécessiter de répétition. La journée a été intense, entre répétitions matinales avec Njila et l'après-midi dédié à Poopy avec des titres tels que "Tsy ahita", "Embona", "Diavolana", et bien d'au tres encore.

Pour clore cette journée en beauté, Mahery rejoindra Poopy sur scène pour interpréter "Fitia voarara".