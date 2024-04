Algérie: Arkab s'entretient en Italie avec des responsables et représentants d'organisations régionales et internationales énergétiques

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab s'est entretenu, à Turin (Italie) en marge de sa participation à la Conférence ministérielle du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement, avec des responsables et des représentants d'organisations énergétiques régionales, internationales et onusiennes, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

M.Arkab s'est entretenu avec la Directrice générale "Energie" à la Commission européenne, Ditte Juul Jorgensen, avec laquelle il a passé en revue les voies de renforcement des relations bilatérales dans le cadre du dialogue stratégique entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) en matière d'énergie, note le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion de revenir sur le progrès réalisé dans le cadre de la coopération énergétique bilatérale et les perspectives de son renforcement, notamment en termes de commercialisation du gaz naturel, d'interconnexion électrique, d'énergies renouvelables (EnR), de développement de l'hydrogène, de transition et d'efficacité énergétiques, outre la promotion et l'appui à l'investissement dans ces domaines.

Dans les discussions de M. Arkab avec le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, il a été question des voies de renforcement de la coopération, notamment en matière de développement et de financement des énergies nouvelles et renouvelables, d'efficacité énergétique, mais aussi des émissions des secteurs du pétrole et du gaz.

Le ministre s'est entretenu également avec le Directeur du Bureau de l'organique, des politiques et de l'appui aux programmes, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Marcos Athias Neto, avec lequel il a examiné les perspectives et les moyens du renforcement de la coopération bilatérale avec le PNUD dans le domaine du développement et de financement des énergies renouvelables, et de la transition énergétique, outre, l'échange d'expertises et d'expériences et la consolidation des capacités, à travers des actions concrètes à même d'assurer un accompagnement dans la réalisation des objectifs nationaux, notamment le développement des énergies renouvelables et l'efficience énergétique, ainsi que les projets y afférents, ajoute le communiqué.

Le ministre de l'Energie participe, depuis dimanche, à la Conférence ministérielle du G7 sur le Climat, l'Energie et l'Environnement, organisée du 28 au 30 avril à Turin (Italie), sur invitation du ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin.

La conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la présidence italienne du Groupe des sept pays les plus industrialisés (G7), a vu la participation des ministres de l'Energie, du Climat et de l'Environnement du groupe, notamment ceux du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, ainsi qu'un représentant de l'Union européenne (UE), d'autres pays invités, de nombreux responsables, experts et PDG de différentes entreprises énergétiques mondiales, européennes en particulier.