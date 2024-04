Algérie: Le Conseil de la nation prendra part au 6e Forum mondial sur le dialogue interculturel du 1er au 3 mai en Azerbaïdjan

ALGER — Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part aux travaux du 6e Forum mondial sur le dialogue interculturel, prévu du 1er au 3 mai prochain à Bakou (Azerbaïdjan), indique lundi un communiqué de l'institution parlementaire.

"Chargée par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, une délégation parlementaire de l'institution, composée de M. Ali Talbi, vice-président du Conseil de la nation et chef de la délégation, et de M. Akhmado Khafi, sénateur, prendra part aux travaux du 6e Forum mondial sur le dialogue interculturel, prévu du 1er au 3 mai 2024 à Bakou en République d'Azerbaïdjan", précise le communiqué.

Ce forum s'inscrit dans le cadre du "Processus de Bakou", initié en 2008 par le président azerbaïdjanais, M. Ilham Aliyev, en vue de "promouvoir le dialogue, la compréhension et l'harmonie entre les cultures".

Il s'agit d'une plateforme permettant aux Gouvernements, aux organisations internationales, aux experts et aux universitaires d'échanger sur les meilleures pratiques et les mécanismes les plus récents favorisant le dialogue interculturel et contribuant à l'instauration de la paix et de la sécurité internationales.

Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour de ce Forum, dont "le dialogue pour une renaissance culturelle mondiale", "'l'IA: une chance ou une menace pour la culture humaine ?", "le rôle du pouvoir législatif et les meilleures pratiques en matière de protection du patrimoine culturel", "le rôle de l'éducation et la participation des jeunes à la lutte contre la discrimination et la xénophobie" et "le renforcement de la confiance par le dialogue interreligieux".