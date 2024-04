Madagascar: Relations d'affaires - Des entreprises bordelaises en quête de partenariats au pays

Une mission d'affaires d'entrepreneurs français est programmée à Madagascar au mois de mai prochain, dans le but de prospecter des partenariats avec des entreprises locales. Cette initiative vise à développer les courants d'affaires et à mutualiser les compétences, les expériences et les réseaux.

En tout, huit entreprises membres du club d'entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA) et de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde se rendront dans la Grande île. Ces entreprises sont spécialisées dans divers secteurs tels que l'énergie renouvelable, la distribution de matériel électrique, le consulting, les solutions d'emballages de produits alimentaires, la communication digitale et l'impression, l'ingénierie spécialisée en équipements pétroliers, ainsi que le transport et la logistique internationale.

Côté malgache, cette mission sera accueillie par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), qui dispose d'une compétence avérée en matière d'organisation de rencontres B2B. Elle conjugue depuis des années à son actif plusieurs mises en relations d'affaires entre entreprises malgaches.

Le CBSOA, qui a réalisé plus de cent missions d'affaires dans trente-cinq pays africains, regroupe actuellement plus de soixante-dix entreprises adhérentes. Cette fois-ci, son objectif est de faciliter les échanges entre entrepreneurs malgaches et français, favorisant ainsi de nouvelles collaborations et opportunités commerciales.

Les porteurs d'affaires seront donc attendus du 22 au 24 mai prochains. La séance B2B gratuite est ouverte à toutes les entreprises malgaches légalement constituées. Cependant, les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès de la CCIA.