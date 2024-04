Madagascar: Antsiranana - Les jeunes étudiants exposent leurs recherches

Les étudiants de la mention Génie mécanique de l'École supérieure de la polytechnique ont présenté les travaux de leurs recherches, samedi. C'était ouvert au public.

Bien plus qu'une simple exposition, il s'agissait des résultats de projets ambitieux et un voyage à travers leurs cinq années d'études universitaires. Cette exposition a mis en évidence leur créativité et la collaboration entre les étudiants qui n'ont pas encore eu leur diplôme, mais ont déjà fait leur soutenance.

De nombreux projets ont été réalisés par quarante étudiants, mais seules les productions des gagnants de chaque mention y ont été exposées. Certains résultats des prospections de l'année passée ont été poursuivis et améliorés, mais il existe également des recherches qui ont été achevées en seulement six mois. Cette initiative, encadrée par des enseignants, dont le Pr Jean-Marie Razafimahenina, a eu pour objectif d'offrir aux étudiants l'opportunité de mettre en valeur les cinq années passées au sein de l'école.

En fait, cette exposition du savoir-faire des étudiants leur a permis de partager leurs expériences et de mettre en avant leur travail au sein de l'ES Polytechnique. Parmi les réalisations présentées dans la grande salle de l'établissement, on peut notamment relever un « mini-séchoir solaire intelligent » qui a obtenu le premier prix du concours Challenge Physique Expérimentale Afrique, organisé par l'Association pour la Promotion scientifique de l'Afrique. C'est le produit de recherche des jeunes chercheurs Manankaja Rongatry Mahazomila, Mbolatiana Donné Ny Fanambinanjanahary et Alpha Juvenille Espérance Rasoanandrasanantenaina qui ont mis au point un séchoir solaire futuriste pour aider les agriculteurs locaux à transformer leurs récoltes de manière plus efficace.

%

Dispositif essentiel

Selon les explications de l'un d'eux, ce séchoir solaire est un dispositif essentiel dans le domaine agroalimentaire pour aider les agriculteurs à transformer leurs récoltes. La réalisation de ces séchoirs à partir de matériaux locaux par des jeunes techniciens et scientifiques locaux est cruciale. De ce fait, le projet vise à développer un séchoir solaire intelligent qui servira de banc expérimental pour des travaux pratiques pluridisciplinaires et de banc expérimental pour un laboratoire de recherche.

« Les objectifs du projet incluent l'amélioration des paramètres de séchage, l'expérimentation de processus de déshumidification passive de l'air, le développement de programmes de régulation automatisée, l'identification de panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie et la création d'une interface homme-machine inclusive pour le contrôle du séchoir », développe Manankaja Rongatry Mahazomila.

Le Pr Jean-Marie Razafimahenina a profité de cette occasion pour encourager les futurs étudiants chercheurs venus visiter cette exposition à poursuivre leurs recherches, car ils sont l'avenir de l'école et du pays.