Madagascar: Moto/Mini challenge - Les leaders confirment

Les jeunes sous les projecteurs. Le spectacle a été au rendez-vous, au cours du Mini Challenge MX Track, la deuxième épreuve du genre de la saison qui est dédiée spécialement aux jeunes. La première, le « Triple Crown Mini Talents MX Track », s'est tenue à la mi-janvier et la deuxième s'est déroulée dimanche, au circuit d'Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Tsiresy Rakotondravoavy, classé deuxième provisoire au championnat, remporte la victoire chez les juniors. Il a franchi en premier la ligne d'arrivée. Tsiresy a, à la fois, effectué sept tours à l'issue des trois manches au programme. Micka se trouve à la deuxième place de la catégorie. Chez les Rookies, Kevino Chan, classé deuxième provisoire au championnat catégorie amateurs, termine premier. Il a devancé Didier et Nicolas. Ils ont tous réalisé sept tours chacun durant les trois manches de la compétition.

Suprématie

Du côté des filles, la leader au championnat dans la catégorie féminine 85cc, Miahy Rajaonarisendra, a confirmé sa suprématie à l'issue des deux manches au programme. Elle a accumulé neuf tours et a été talonnée par Ciara qui a, quant à elle, effectué huit tours.

L'assidue, Louna Ramanantsoa, la championne en titre et leader provisoire des 65cc chez les filles, remporte en solo la victoire chez les 65cc. Elle a signé dix tours à chaque manche, deux en tout.

Chez les garçons dans la catégorie 65cc, Aymeric Lo Tsy Heng, dauphin au classement provisoire du championnat de motocross, s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Aymeric compte huit tours, lors de la première manche et sept lors de la deuxième. Il a devancé face à son frère, Yannis Lo Tsy Heng, et Ethan Rajaonah. Et chez les tout-petits, la victoire est revenue à Nirindray dans la catégorie des 50cc. Sans challenger, il a effectué cinq tours à la première manche et six à la deuxième.

Le prochain rendez-vous des pilotes et des passionnés de la discipline sera la deuxième course d'endurance de la saison après l'Enduro, il y a une semaine, à Merimandroso Ivato.