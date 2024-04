Madagascar: Basketball / J.O 3x3 - Les Ankoay dans une poule relevée

L'équipe nationale de basketball 3x3 s'envole aujourd'hui pour rejoindre la Serbie. Elle y suivra un stage de quinze jours avant le tournoi de qualification olympique à Debrecen.

À seize jours du début du Tournoi de qualification olympique (TQO), prévu du 16 au 19 mai à Debrecen en Hongrie, la Fédération malgache de basketball a présenté à la presse, hier au Radisson Blu à Ambohijatovo, les quatre membres de l'équipe nationale malgache de basketball 3x3. Il s'agit d'Elly Randriamampionona du GNBC d'Analamanga, de Livio Rocheteau Ratianarivo, d'Arnol Alpha Solondrainy et d'Anthony Nelson Rasolomanana, tous les trois issus du COSPN d'Analamanga.

Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball, explique : «Pour être prêt le jour J et dans le but de donner le maximum afin d'atteindre l'objectif tant recherché par tous les sportifs, que sont les Jeux olympiques, les membres de l'équipe nationale suivront un stage de préparation de quinze jours en Serbie.»

Placée dans la poule A avec trois adversaires de taille dont la Lituanie, l'Allemagne et la Suisse, l'équipe nationale Ankoay, dans la quête de la qualification aux J.O de Paris 2024, renouvellera l'apprentissage qu'elle a déjà vécu avant la Coupe du Monde de 2022, à l'Académie de Novi Sad. Celle-ci a été créée en octobre 2020, dans cette ville située à 90 km de Belgrade. Elle est considérée comme la première académie spécialisée en 3x3 dans le monde, sous la direction de plusieurs Serbes, dont l'entraîneur respecté Danilo Lukic et le triple champion du monde du Fiba 3x3, Marko Zdero.

Trois places à disputer

Par rapport aux adversaires de la poule A, les Ankoay ne pèsent pas lourd en termes de classement. Les porte-fanions de Madagascar se placent à la quarante-huitième mondiale. La Lituanie, avec son rang de quatrième mondial, part largement favorite, suivie de près par l'Allemagne, numéro six mondial, et la Suisse, quinzième mondiale. Depuis la dernière expérience en Coupe du Monde de 2022 et de la Coupe d'Afrique de l'an dernier, Jean de Dieu Randrianarivelo, entraîneur de l'équipe nationale, se dit prêt à relever le défi. « Nous nous sommes préparés mentalement et physiquement. Par rapport à l'année dernière, le niveau de nos joueurs s'est amélioré surtout sur le plan physique. Nous avons trois joueurs (Livio, Elly et Arnol) et un nouveau venu en la personne d'Anthony qui a toutes les qualités pour apporter un plus pour l'équipe nationale. Le défi est immense, mais nous sommes prêts à le relever ».

Nouveau au sein de l'équipe nationale Ankoay de 3x3, Anthony Nelson Rasolomanana a donné son avis : « J'ai un peu peur face à la responsabilité que je vais endosser en tant que nouveau venu. Avec les expériences de mes coéquipiers, je suis prêt à apporter ma part de brique et tout ce que je sais pour le bien de l'équipe ». Pour ce dernier rendez-vous de TQO, trois places restent disponibles pour les 16 nations qui s'affrontent en Hongrie.

Les poules

Poule A : Madagascar, Allemagne, Lituanie, Suisse,Poule B : Pays-Bas, Autriche, Porto Rico, Hongrie, Poule C : France, Lettonie, Canada, Égypte, Poule D : Mongolie, Belgique, Japon, Pologne