Afrique: Le rôle majeur de l'IDA dans la satisfaction des besoins de financement des pays africains souligné

NAIROBI — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, lundi, le rôle majeur de l'Association internationale de développement (IDA) dans la satisfaction des besoins de financement croissants des pays africains à faible revenu, via le mécanisme des prêts à taux réduits et des subventions visant à alléger la charge de la dette.

Dans une allocution prononcée en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors des travaux du Sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (IDA21) pour l'Afrique, qui se tient à Nairobi (Kenya), le président de la République a également insisté sur la nécessité de soutenir les pays les plus vulnérables dans leurs efforts visant à stimuler la croissance économique et à relever les défis imposés par le contexte international actuel, notamment la hausse de la dette et des taux d'intérêt et la rareté des ressources.

Le président de la République a, dans ce contexte, mis l'accent sur la nécessité impérieuse pour la communauté internationale de se mobiliser pour contribuer à relever ces défis complexes et traiter les causes profondes qui alimentent les conflits et l'instabilité, notamment la pauvreté, la marginalisation et les inégalités, rappelant qu'il ne saurait y avoir de paix et de sécurité sans la réalisation d'un développement socioéconomique durable.