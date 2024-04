Maroc: Dérèglement climatique/Migration - L'APCE satisfaite de sa coopération avec le Parlement marocain (M. Rousopoulos)

Rabat — Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Theodoros Rousopoulos, a salué, mardi à Rabat, la coopération entre le Parlement marocain et l'APCE en matière de lutte contre les effets du dérèglement climatique et la migration irrégulière.

Au cours des trois dernières années, l'APCE et le Parlement marocain ont eu l'occasion d'échanger leurs connaissances, expériences et expertises en la matière, a souligné M. Rousopoulos, lors d'une conférence organisée conjointement par le Parlement marocain et l'APCE, sous le thème "Migration et dérèglements climatiques : quelle articulation ?".

Le président de l'APCE a, dans ce sens, qualifié le projet "Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc 2020-2023", financé par l'Union européenne (UE) et mis en oeuvre par le Conseil de l'Europe, de "véritable opportunité d'apprentissage des uns et des autres pour ce qui est des bonnes pratiques".

A cette occasion, M. Rousopoulos a appelé à hisser les relations entre les deux institutions à de plus hauts niveaux, mettant l'accent sur l'importance d'une participation plus active aux initiatives conjointes.

Se félicitant de "la coopération fructueuse" entre le Parlement marocain, l'UE et l'APCE, l'ambassadrice de l'UE auprès du Royaume du Maroc, Patricia Llombart Cussac, a, pour sa part, réitéré l'engagement de l'Union européenne aux côtés du Maroc dans les différents chantiers de réforme initiés, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans tous les domaines, dont le secteur parlementaire.

"Nous sommes liés par un partenariat stratégique, à la fois ambitieux et concret", a-t-elle poursuivi, se réjouissant du travail accompli durant ces trois dernières années, sur la base de la confiance et du respect mutuel.

La diplomate européenne a, en outre, soutenu que les divers accords signés avec le Maroc, dans le cadre de ce partenariat basé sur la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits de l'Homme, reflètent l'engagement du Royaume dans la mission climatique.

Saluant les efforts du Maroc dans la lutte contre la migration irrégulière et son rôle à l'échelle mondiale en matière de migration, à travers notamment la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile, Mme Llombart Cussac a fait part de la volonté de l'UE de poursuivre son partenariat avec le Royaume.

La diplomate a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance du thème de la conférence, affirmant qu'il s'agit "d'un débat complexe, urgent et interactif pour les décideurs politiques".

Cette conférence intervient à l'occasion de la clôture du projet "Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc 2020-2023", financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le Conseil de l'Europe, rappelle-t-on.

Figurent au menu de cette conférence des discussions portant essentiellement sur la relation entre la migration et le développement durable, l'intégration des migrants et la préservation des compétences et des talents.

Les intervenants devront, à cette occasion, jeter la lumière sur l'ampleur du phénomène au Maroc et en Europe, tout en menant une réflexion sur les moyens permettant de relever les défis actuels et futurs que pose le dérèglement climatique.