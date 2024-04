Maroc: Célébration à Tiflet du 16è anniversaire de la création de la DGAPR

Tiflet — La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a organisé, lundi à Tiflet, une cérémonie pour célébrer le 16ème anniversaire de sa création.

Rehaussée par la présence du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, de la Présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, du directeur central de la Police judiciaire, Mohamed Dkhissi, et du secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, la commémoration de cet anniversaire a été l'occasion de mettre en avant les réalisations accomplies par la DGAPR, les efforts déployés par ses fonctionnaires et l'engagement continu de cette institution au service de la société et de la préservation de l'ordre public.

Dans une allocution de circonstance, le délégué général à la DGAPR, Mohamed Salah Tamek, a indiqué que cette rencontre se veut un rendez-vous annuel pour se remémorer les sacrifices consentis par les fonctionnaires de cette institution, ajoutant qu'il s'agit d'une occasion pour évaluer les réalisations et prospecter les projets d'avenir à même de conforter les efforts engagés sur la voie de la promotion du secteur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des détenus.

En déployant tous ses efforts humains et moyens matériels, a-t-il dit, la DGAPR oeuvre à mener à bien ses missions, selon une vision intégrée qui se décline à travers un plan stratégique 2022-2026, comprenant des programmes et projets ambitieux.

D'autre part, M. Tamek a réitéré l'engagement de la Délégation générale à poursuivre ses efforts portant sur l'intégration de la dimension des droits de l'Homme dans les différents services offerts aux personnes détenues, et à consacrer une culture professionnelle basée sur l'équilibre entre les défis sécuritaires et les exigences en matière des droits humains.

Pour ce qui est du programme de la qualification des détenus, M. Tamek a relevé que la réinsertion est l'une des priorités de la DGAPR qui oeuvre à intensifier ses efforts pour la mise en oeuvre effective des différents programmes d'enseignement et de formation destinés aux détenus. Ces programmes s'articulent autour d'axes relatifs à l'éducation, à la lutte contre l'analphabétisme et à la formation professionnelle, agricole et artisanale, en sus de la mise à disposition des espaces nécessaires et le renforcement de la coordination et de la coopération avec les départements et les instances partenaires dans l'opérationnalisation de ces programmes, a-t-il indiqué.

Il a, à cet égard, mis en avant l'intérêt porté au développement des moyens de qualification des détenus et à l'adoption de programmes novateurs répondant aux particularités et aux besoins des différentes catégories de prisonniers, à travers la poursuite de l'exécution du programme "l'université dans les prisons", dont sa 12ème édition a été dédiée l'année dernière au sport dans les institutions pénitentiaires, annonçant dans ce sens que la 13ème édition de ce programme est prévue en mai prochain sous le thème " la révision du système juridique des institutions pénitentiaires".

M. Tamek a indiqué aussi qu'une nouvelle impulsion a été donnée au programme "Mossalaha", à travers la création du "centre Mossalaha", conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour la consécration des acquis accumulés au titre de ce programme.

Dans le même sillage, il a assuré que les programmes de qualification ont été renforcés par le nouveau programme "prisons sans récidive : Mossaraha", qui a adopté l'approche de "la franchise" en tant que moyen permettant aux détenus de s'attarder sur les causes subjectives et objectives de la récidivité, en vue de les éviter.

Dans le cadre de la valorisation du rôle du capital humain et la mise à profit des compétences, M. Tamek a annoncé la publication d'un magazine spécial dédié aux fonctionnaires des prisons qui portera sur leurs contributions au traitement des sujets se rapportant de la chose pénitentiaire, ajoutant qu'il s'agit d'un "espace de communication et de débat autour de ces questions, et de partage de visions et d'idées pour le développement de l'action en milieu pénitentiaire".

Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu à des fonctionnaires qui se sont illustrés au concours du "fonctionnaire distingué", organisé annuellement par la DGAPR.

La célébration de la 16ème mémoire de la création de la DGAPR se veut une occasion d'explorer les chantiers futurs et les projets visant à consacrer davantage de professionnalisme dans la gestion des institutions pénitentiaires, parallèlement aux réformes et chantiers majeurs initiés dans le Maroc dans divers domaines.