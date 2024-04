Afrique: Andry Rajoelina au Sommet IDA-21 - « Besoin de financements conséquents pour le développement du pays »

Le président de la République figurait parmi une quinzaine de chefs d'Etat ayant été présents hier au Kenyatta International Convention Center.

Le président Andry Rajoelina a participé hier à la 21e édition du Sommet de l'Association internationale de développement (IDA-21) qui s'est tenu à Nairobi. Une quinzaine de chefs d'Etat du continent africain étaient présents dans la capitale kényane pour discuter de la reconstitution des ressources de l'IDA qui est une institution de la Banque mondiale qui finance des projets visant à réduire la pauvreté, en fournissant des dons et des prêts à taux faible au profit des pays en développement.

L'IDA compte 75 pays membres. Andry Rajoelina est à la tête d'une délégation malgache présente à Nairobi pour soutenir la plaidoirie des dirigeants africains en faveur d'une augmentation significative des financements octroyés aux pays africains. Une augmentation primordiale pour faire face aux nombreux défis auxquels le continent fait face actuellement.

Dans sa prise de parole au Kenyatta International Convention Center, le numéro Un malgachea notamment évoqué les conséquences du changement climatique dans la vie quotidienne des Malgaches. « Le pays est fortement exposé au changement climatique par son caractère insulaire et la vulnérabilité de la population », a-t-il déclaré tout en citant comme exemple les dégâts causés par le dernier cyclone Gamane qui a ravagé le Nord du pays avec plusieurs kilomètres d'infrastructures routières détruites et des milliers d'hectares de terres agricoles inondées.

Et le chef de l'Etat de poursuivre qu'« en 2023, en un mois et demi, 4 cyclones successifs ont ravagé la Grande île ». Et lui de faire savoir qu'un seul jour de cyclone demande en moyenne 3 ans de reconstruction. Il a aussi évoqué les problèmes de malnutrition qui, selon lui, est la principale cause de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique. Pour faire face à ces immenses défis, le président Andry Rajoelina appelle les donateurs de l'IDA à élaborer des solutions plus pérennes à travers l'investissement dans la population. Il appelle aussi à la solidarité et à la coopération internationale afin d'apporter des solutions tangibles à ces problèmes.

« Inédit ». Sur la tribune de l'IDA-21, le président Andry Rajoelina a mis en évidence la bonne relation entre Madagascar et la Banque mondiale, et le soutien important et indispensable de la Banque mondiale ayant permis à Madagascar de diminuer le taux de malnutrition chronique de 42% à 38% entre 2018 et 2021. Tout en remerciant la Banque mondiale, le locataire d'Iavoloha de souligner que les résultats sont palpables et mesurables.

Il a notamment évoqué parmi les résultats de cette collaboration avec la Banque mondiale, la réalisation de la RN 44 reliant Ambatondrazaka - Antananarivo, et le projet CASEF ayant permis d'octroyer jusqu'à 2 millions de titres fonciers pour sécuriser les terres agricoles des paysans. Andry Rajoelina a aussi exposé fièrement son programme de distribution de lampes solaires « Hazavana ho anao » au profit de 4 millions de ménages à travers le pays. Un projet qu'il qualifie d'« inédit sur le Continent africain ».

600 millions USD. Mais le chef de l'Etat réclame plus de financements pour développer le pays. « Malgré les avancées majeures, nous faisons face à des défis compliqués et la résilience est de plus en plus difficile. Madagascar a encore besoin de financements conséquents pour rattraper le retard de développement accumulé durant les dernières décennies », a martelé Andry Rajoelina.

Le chef de l'État malgache invite ainsi les pays contributeurs de l'IDA à accroître leur soutien financier au Fonds géré par la Banque mondiale afin d'aider le Continent africain à faire face aux défis urgents et à rattraper le retard de développement de chaque pays. Reste à savoir si cette sollicitation sera entendue par les bailleurs de fonds de l'Association internationale de développement. A noter que la Grande île a bénéficié d'un financement de 600 millions de dollars lors de l'IDA-20. Le chef de l'État et sa délégation seront de retour au pays ce jour.