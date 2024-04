Madagascar: Agriculture et biodiversité - Initiatives renouvelées pour les dispositifs de recherche et de formation

Dans un effort conjoint pour promouvoir la durabilité environnementale et agricole à Madagascar, les partenariats de recherche et de formation en « Forêts et Biodiversité » et « Système de production d'altitude et durabilité » entament une nouvelle phase de cinq ans.

Sept partenaires renouvellent leur collaboration, qui existait depuis 12 ans, puis 20 ans. Ils visent à aborder les défis cruciaux liés au développement durable des exploitations agricoles familiales et à la préservation de la biodiversité. Réunis le 25 avril dernier à la Résidence Ankerana, les principaux représentants de ces partenaires, notamment ceux du CIRAD, du FOFIFA, de l'Université d'Antananarivo, du FIFAMANOR, d'Africa Rice, de l'IRD et du GSDM ont réaffirmé leur engagement en renouvelant les conventions de partenariat pour ces dispositifs.

Selon le PDG du CIRAD, ces initiatives se distinguent par leur approche multidisciplinaire et leur efficacité dans la promotion de pratiques agricoles durables et la préservation de la biodiversité à Madagascar. Les dispositifs de recherche et de formation en partenariat (dP) représentent une forme de collaboration unique, rassemblant les acteurs de la recherche et du développement autour de problématiques communes. Ils se caractérisent par un engagement à long terme, une construction conjointe des questions de recherche, une mutualisation des ressources humaines et techniques, et une gouvernance partagée.

Durable. Parmi les 20 dP actuellement en place, deux sont exclusivement basés à Madagascar, à savoir le dP « Forêt et Biodiversité » (F&B) et le dP « Système de production d'altitude et durabilité » (SPAD). Le dP F&B, fruit d'une collaboration entre l'Université d'Antananarivo, le FOFIFA et le CIRAD, vise à réduire la vulnérabilité et à améliorer la durabilité des écosystèmes forestiers malgaches. Quant au dP SPAD, créé en 2001, il concentre ses efforts sur les défis du développement durable des exploitations agricoles familiales des hautes terres de Madagascar.

Avec sept partenaires impliqués, ce dispositif se penche sur des questions d'intensification agro-écologique pour une production durable, incluant le développement de variétés de riz adaptées et la valorisation des micro-organismes du sol. En renouvelant ces partenariats, les parties prenantes réaffirment leur détermination à contribuer au développement durable de Madagascar, tout en mettant en avant l'importance de la collaboration internationale pour relever les défis environnementaux et agricoles cruciaux auxquels le pays est confronté.