Madagascar: Fortes pluies - Alerte rouge pour quatre régions du Nord-Est et Est

Quatre régions des parties Nord-Est et Est de Madagascar sont placées en alerte rouge « fortes pluies » depuis hier. Jusqu'au jeudi 2 mai, les régions SAVA, Ambatosoa, Atsinanana et Analanjirofo verront certainement s'abattre sur elles des pluies abondantes.

Une situation résultant d'un régime d'alizé fort, selon Météo Madagascar. Ainsi, les fortes pluies prédomineront encore pendant quelques jours dans les parties Nord-Est et Est du pays, ainsi que dans les zones centrales. Météo Madagascar indique un cumul pluviométrique allant de 40 mm à 90 mm en 24 heures dans ces zones. Quant à l'amas nuageux toujours sous étroite surveillance actuellement, il était localisé, hier, à 750 km au Nord-Nord-Ouest d'Antsiranana.

Depuis hier et pour les jours à venir, les pluies abondantes seront observées dans plusieurs districts des quatre régions concernées. Jusqu'à demain, 1er mai 2024 pour les districts de Brickaville, Vatomandry et Mahanoro, et jusqu'au jeudi 2 mai pour les districts de Toamasina I et II, ainsi que dans les régions SAVA, Ambatosoa et Analanjirofo. Du 1er au 3 mai, d'autres régions telles la Sofia et DIANA sont placées en alerte verte.

Ces situations pourraient occasionner des cas de crue ou de glissement de terrain face auxquels les populations sont invitées à redoubler de vigilance.