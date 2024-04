Madagascar: Renforcement de la coopération bilatérale avec le Japon

Une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères japonaise, Kamikawa Yoko, et son homologue malgache, Rasata Rafaravavitafika, s'est tenue le 27 avril, au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés.

La ministre japonaise a fait part de son soutien et de sa sympathie au vu des dégâts occasionnés par le récent cyclone dans le Nord du pays, soulignant l'importance de Madagascar en tant que partenaire stratégique dans la promotion du Partenariat Indo-Pacifique Libre et Ouvert (FOIP). Les deux ministres ont convenu de renforcer les relations bilatérales et de coopérer sur des questions mondiales lors des prochaines réunions ministérielles de la TICAD.

Elles ont également discuté de la promotion de la connectivité maritime via le port de Toamasina, soutenu par le Japon, et se sont engagées à travailler ensemble sur des projets de développement économique et technologique. La sécurité économique a été un point focal de la discussion. La ministre Kamikawa a souligné l'importance de l'environnement des affaires à Madagascar pour les investissements japonais. La ministre Rasata, de son côté, a exprimé l'espoir que ces investissements contribuent au développement des ressources humaines et à la coopération technique.