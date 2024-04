Madagascar: Indie Indri 2024 - Abi Rakoto, The Revery, Ny Jinja... à l'affiche

Les adeptes de rock fusion et d'indie pop seront aux anges cette semaine puisqu'ils seront particulièrement gâtés. Le collectif BSKMG organise, en effet, une nouvelle édition du festival Indie Indri, dans l'après-midi du samedi 4 mai, pour un concert en plein air des plus éclectiques à l'AFT Andavamamba.

L'indie pop ou pop indépendante est un genre musical dérivé du punk et du post-punk apparu au Royaume-Uni dans les années 1980. Elle a ses adeptes à Madagascar. Ce festival, qui n'en est pas à sa première édition, en est la preuve.

À l'affiche de ce festival à venir justement, Marco Klarck, le pro de la musique antsa sakalava, qui sera accompagné de son frère Kevin Ravel pour interpréter un blues moderne inspiré de la musique sakalava et de la pop occidentale. The Revery et Ny Jinja, des noms incontournables dans le milieu de la musique indie à Tana, seront également de la partie pour jouer une musique chaleureuse inspirée par un large éventail d'influences musicales, sans oublier Drwina, le groupe de punk fusion qui élabore une musique mêlant le funk à des sonorités du nord de Madagascar.

La gent féminine sera représentée cette fois-ci par Abi Rakoto, une artiste pop rock aux accents malgacho-british dont les chansons reflètent sa personnalité ouverte au monde et sa sensibilité envers ce qui résonne à la fois comme intime et universel.

Mais avant le jour J du festival, le public aura droit à un warm-up au Custom Café Ampasamadinika dans la soirée de ce jeudi 2 mai avec Ranto Niaina, un guitariste performeur qui joue sa musique instrumentale en solo avec sa guitare et ses pédales d'effets et Katzenjam, un trio de choc mélangeant le rock occidental aux rythmes traditionnels malgaches, véhiculant une approche éclectique et très technique de la musique rock fusion. Deux rendez-vous qui s'annoncent intéressants en perspective, à découvrir ou à redécouvrir.