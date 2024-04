Madagascar: Enseignement supérieur - Ouverture des métiers du cloud à la jeunesse malgache

Plusieurs opportunités d'emplois dans le monde du « cloud » s'ouvrent aux jeunes malgaches à travers le partenariat signé entre Arovy University et Alibaba Cloud Academy.

Avec des évolutions technologiques en accélération ces dernières années, les métiers liés au cloud computing se multiplient et se diversifient. C'est dans cette optique qu'Arovy University a signé hier une convention de partenariat avec le gérant chinois de l'e-commerce et du cloud computing « Alibaba Cloud Academy ». Depuis quelques années, Alibaba a lancé son programme « Alibaba Cloud Academic Empowerment Program », qui vise à fournir aux universités et étudiants les moyens pour développer leur compétence dans le monde du « cloud », afin d'ouvrir des opportunités de travail et de business sur le marché mondial.

Désormais, les jeunes malgaches peuvent en bénéficier. « Ce partenariat permettra aux étudiants malgaches d'accéder à une formation internationale à distance sur les nouveaux métiers du numérique, reconnu par les entreprises du monde entier. Les compétences en cloud computing sont très recherchés par les industries », selon Tovo Rapelanoro Rabenja, Directeur communication et multimédia auprès d'Arovy University.

Avantages. Nombreuses sont les entreprises qui hébergent plus de la moitié de leurs charges de travail dans le cloud. De nombreux métiers ont ainsi vu le jour et d'autres émergeront encore dans les années à venir. Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et applications à partir de presque n'importe quel appareil car les processus informatiques et le stockage se font sur des serveurs dans un datacenter et non en local sur la machine utilisateur.

Le stockage dans le cloud permet ainsi de rendre des données disponibles partout et à tout moment. Au lieu d'être liées à un emplacement ou un appareil spécifique, les données sont accessibles aux utilisateurs du monde entier depuis n'importe quel appareil. Concernant ce partenariat avec Arovy University, Elana Jacobus, responsable Alibaba Cloud Academy Africa, a tenu à souligner que grâce à cette collaboration, les étudiants peuvent bénéficier des toutes les offres de BCX et d'Alibaba.

Tout en sachant que Alibaba Cloud Academy offre les certifications suivantes : business user, cloud infrastructure architect, security engineer, system operator, developer, big data architect, cloud native architect, database engineer. Les cours du « Alibaba Academic Empowerment » comprend aussi le déplacement à Madagascar d'enseignants étrangers qualifiés pour certaines sessions du programme.