Congo-Kinshasa: Emmanuel Macron - « La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays »

« La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC », a déclaré ce mardi 30 avril à Paris, le Président Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi.

Emmanuel Macron a appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23 et retirer ses forces de la RDC. Selon lui, la seule force armée qui doit opérer en RDC, c'est l'armée congolaise:

« Je réexprime notre solidarité avec le peuple congolais et rappelle ici la position de la France : la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe ».

La France, a-t-il rappelé, est attachée aux processus diplomatiques régionaux pour restaurer la paix en RDC.

« Votre visite intervient dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée. Nous défendons l'intégralité territoriale de la RDC », a ajouté le Président français, s'adressant à son homologue congolais, Félix Tshisekedi.