Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1 er Mai 2024

Mali : Lutte contre le terrorisme - Le chef terroriste Abou Houzeifa dit « Hugo » neutralisé par l’armée malienne

L'Etat major général des Armées informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 28 Avril 2024, les FAMa ont neutralisé un important chef terroriste de nationalité étrangère au cours d'une opération de grande envergure dans le LIPTAKO (Secteur de INDELIMANE).L'identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzeifa dit ''Hugo'', un terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les Forces Armées des pays de l'AES et des forces étrangères. Sa tête a été mise à prix à trois milliards quatre cent millions (3.400.000.000) F CFA soit cinq millions de dollars (5.000.000 dollars US) par le Département d'État Américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger, en Octobre 2017.(Source : abamako.com)

Burkina Faso : Défense - Les Volontaires pour la défense de la patrie neutralisent une dizaine de terroristes

Les Volontaires pour la Défense de la Patrie (Vdp) de la commune de Balave ont récemment neutralisé une dizaine de terroristes qui se préparaient à passer à l’action, à environ 5 km de la ville, a-t-on appris ce mardi 30 avril 2024, de l'Aib. En mission de sécurisation de la commune, les Vdp, ont repéré et mis hors d'état de nuire ces individus armés. En effet, les terroristes semblaient en manque de carburant, ce qui les a contraints à se déplacer sur deux motos, remorquant trois personnes chacune. Les Vdp étaient bien informés de leurs mouvements et ont agi avec détermination pour empêcher toute action terroriste. Cette opération intervient après qu'une unité combattante, incluant des Vdp de Solenzo, a mis fin aux agissements d'un terroriste dans la province des Banwa. Ce dernier avait tenté de se rendre dans un village voisin pour poursuivre ses actes, mais a été arrêté grâce à la vigilance des forces de sécurité locales. (Source : aouaga.com)

Rdc : En visite officielle à Paris - Félix Tshisekedi dénonce les « velléités prédatrices de puissances étrangères » contre son pays

En visite officielle en France, le président de la RDC a déploré lundi soir « l’ignorance de l’injustice » que son peuple subit depuis trente ans face aux « velléités prédatrices de certaines puissances étrangères ».Arrivé lundi matin pour une visite officielle de deux jours, le président congolais s’est exprimé au Collège des Bernardins, à l’occasion de la présentation de son livre « Pour un Congo retrouvé ». Félix Tshisekedi a notamment déclaré : « Cette tribune m’offre l’opportunité de faire part à votre audience de la déception du peuple congolais face à l’ignorance de l’injustice qu’il subit depuis plus de trente années suite à une guerre qui lui a été imposé. Je ne pouvais pas manquer de m’exprimer sur la tragédie que connaît mon pays », a-t-il ajouté, dénonçant les « velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères ». (Source : Jeune Afrique)

Bénin : Faits divers - 5 millions d’amende requis contre un enseignant pour fausse annonce

La chambre spécialisée de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis une amende de 5 millions de FCFA à un enseignant. Le prévenu, un professeur d’histoire et de géographie au collège, est accusé d’avoir publié une prétendue augmentation des impôts sur le revenu. Selon l’accusation, l’enseignant a été appréhendé le 15 février 2024 à Gogounou après avoir publié sur les réseaux sociaux des informations prétendant à une augmentation des impôts sur les salaires. Dans la publication en question, l’accusé a affirmé que la Direction générale des impôts avait imposé de façon désordonnée des taxes supplémentaires sur les salaires des fonctionnaires de l’État. Cette information a été démentie par la Dgidans un communiqué officiel. La direction générale des Impôts, a déclaré l’avocat, a rectifié l’erreur après la publication de l’enseignant et a restitué les fonds. Par conséquent, il a demandé l’acquittement de son client, au bénéfice du doute. Le délibéré de la cour est attendu pour le 24 Juin 2024 ( source : acotonou.com)

Gabon : Assises du DNI - Les conclusions du dialogue national remises aux autorités

Au Gabon, les conclusions du dialogue national étaient remises ce 30 avril 2024 au président de la transition. La cérémonie se tenait au palais présidentiel à Libreville. Ce document contient mille résolutions remises dans l'une des grandes salles de la présidence, sous les lustres et les hauts plafonds blancs, devant les militaires, commissaires du dialogue, diplomates, politiques, dignitaires. Après les artistes et des prières, souhaitant notamment un nouveau départ pour le Gabon, la ministre de la Réforme des institutions a donné un résumé succinct de ce rapport. (Source : Rfi)

Maroc : Dakhla - plus de 80 migrants en détresse sauvés par la Marine Royale

Une Unité combattante de la Marine Royale, en mission de patrouille maritime, a porté assistance lundi, à 280 km au sud-ouest de la ville Dakhla et à 165 km de la côte, à une pirogue en détresse avec à son bord 81 candidats à l’émigration irrégulière. Ces migrants, originaires des pays d’Afrique subsaharienne, voulaient rejoindre les iles Canaries. Ils ont été confrontés aux conditions météorologiques très défavorables avant d’être secourus Après avoir reçu les premiers soins, les candidats au départ ont été conduits au Port de Dakhla et confiés à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales. (Source : MAP)

Kenya : Pluies diluviennes au Kenya - Le président ordonne l'évacuation des zones à risque d'inondations

Le président kényan William Ruto a annoncé mardi avoir mobilisé l'armée et ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque d'inondations dans le pays, frappé par des pluies diluviennes qui ont fait au moins 171 morts depuis mars. Le chef de l'Etat a annoncé ces "mesures préventives" de la ville de Mai Mahiu (centre), où il a rendu visite aux sinistrés de l'épisode le plus meurtrier depuis le début de la saison des pluies. Dans la nuit de dimanche à lundi, un barrage naturel situé à quelques kilomètres de là a cédé sous l'effet de l'accumulation des pluies, déversant un puissant torrent d'eaux boueuses qui a balayé plusieurs villages en contrebas. (Source : Afp)

Sénégal : Visite d’amitié et de travail - Bassirou Diomaye Faye reçu avec les honneurs à Bissau

Les présidents sénégalais et bissau-guinéen ont eu une rencontre en tête à tête, ce mardi 30 avril à Bissau dans le cadre de la visite d'amitié et de travail qu'effectue Bassirou Diomaye Faye dans ce pays frontalier du Sénégal. Pour ce troisième déplacement, le président Bassirou Diomaye Faye a eu droit à un accueil chaleureux de la part de son homologue, mais également de la communauté sénégalaise vivant en Guinée Bissau. Après leur entretien en tête à tête, les deux délégations ont eu une séance de travail pour discuter des sujets visant à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ainsi plusieurs sujets ont été passés en revue au cours des échanges. Les axes de coopération touchant l’agriculture, la pêche, la formation ont figuré en bonne place dans les discussions. Il a été aussi question de partage d’expériences dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Coopération - L'Ascad annonce une Conférence de haut niveau pour s'imprégner de l'expérience de la France

A l’initiative du domaine des sciences naturelles de l’Académie des sciences, arts et cultures d’Afrique et des diasporas africaines de Côte d’Ivoire (Ascad), une visio-conférence de haut niveau se tiendra pour permettre à l’Ascad et ses partenaires de s’imprégner de l’expérience de l’Académie de technologies de France. L’information a été portée à la presse le lundi 29 avril 2024, à Cocody (Abidjan) par le Professeur Péné Bi Crépi, directeur de recherches Cames en génie rural et environnemental de ladite académie. Cette conférence sera animée par le Professeur Bruno Jarry, président de l’Académie des technologies et de la fondation de l’Académie des technologies de France. Cette riche expérience française, selon Prof. Péné Bi Crépi, devrait aider la partie ivoirienne à tirer les enseignements nécessaires pour faire la promotion du développement par les Sciences, technologies et innovations (Sti) en Côte d’Ivoire.

