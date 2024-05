Togo: En attendant les résultats des élection - Des observateurs se prononcent

Le scrutin couplé législatif et régional a pris fin le 29 Avril 2024. En attendant les résultats officiels, les observateurs présents sur le terrain commencent à donner de la voix. Selon le site alome.com, la Communauté des États Sahélo-Sahariens (Cen-sad) a déclaré que les élections législatives et régionales du 29 avril étaient « libres, équitables et transparentes ».

Aussi, la mission d’observation dirigée par Sangaré Youssouf, a surtout souligné la qualité du « matériel électoral », « l'emplacement des urnes et celui des isoloirs dans les bureaux de vote qui garantissaient respectivement la transparence et la discrétion des élections ».

La mission a également salué le « professionnalisme des forces de sécurité, mobilisées pour les élections législatives et régionales ».

Toutefois, des incidents ont été signalés. Bien que quelques incidents mineurs, notamment une répartition inégale des délégués des partis politiques et des observateurs internationaux, aient été relevés, ils n'ont pas remis en cause l'intégrité du scrutin, indique l'institution qui regroupe 29 États africains avec pour objectif de promouvoir les échanges économiques et les liens socio-culturels entre ses membres.

Autre son de cloche.

Selon Rfi, les observateurs accrédités comme le Cacit ou la ligue togolaise des droits de l'homme ont listé plusieurs cas d'incidents relevés au cours de la journée. Elles évoquent des électeurs qui ne se sont pas retrouvés sur les listes, des représentants de partis politiques qui, dans certains bureaux, n'ont pas eu accès aux procès-verbaux de dépouillement. Selon elles, dans certains bureaux, des logos de partis étaient omis sur plusieurs bulletins de vote. Des incidents localisés, mais qu'il faut signaler, selon Maitre Claude Amegan, le président du Cacit.

A noter que selon des confrères, ces élections dont les résultats provisoires sont attendus au cours de la semaine, permettront de renouveler l’Assemblée nationale qui comptera 113 députés, et d’élire pour la première fois, les conseillers régionaux, au nombre de 179.