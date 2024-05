Seychelles: Le pays accueille le projet de l'économie bleue ERASMUS+ à UniSey

Des conférenciers et des représentants de différentes universités de la région ont participé à la première session du projet ERASMUS Blue HEI organisé par l'Université des Seychelles (UniSey) sur les moyens de généraliser l'économie bleue.

S'adressant à la SNA, le directeur par intérim de l'Institut de recherche sur l'économie bleue (BERI) à l'UniSey, le Dr Jérôme Harlay a déclaré : « Le projet vise à développer des moyens de transférer des compétences académiques vers le domaine public en faisant sorte que les étudiants obtiennent une formation et une exposition en dehors des Seychelles et dans la région. De même que les universités européennes, nous collaborons spécifiquement avec les travaux et les différents types d'activités qu'elles proposent là-bas.

Il a déclaré que l'économie bleue est l'un des fleurons des Seychelles et "nous avons donc une sorte d'avancée dans ce domaine. Mais nous devons également être conscients de ce qui se développe dans d'autres pays, en particulier dans les pays voisins comme Madagascar et les Comores, car ils progressent également et il y a de bonnes idées que nous pouvons tous partager. »

M. Harlay a ajouté que le facteur le plus important d'un projet comme celui-ci est la création de liens entre les participants.

Les délégués provenaient de différentes universités de Madagascar, de Maurice, du Portugal et de l'Université d'Alicante, qui gère ce projet.

La directrice du Département de Projets Institutionnels de l'Université d'Alicante, Carolina Madeleine, a qualifié cette première session d'expérience très positive.

Elle a déclaré que tous les délégués ont été réunis pour réfléchir aux moyens de mise en oeuvre de ce projet et que « jusqu'à présent, cela n'a été que sur papier, nous avons donc réuni tout le monde afin de discuter de la voie à suivre. Ce projet vise à renforcer les capacités de l'enseignement supérieur - pour impliquer les étudiants, les entreprises et les investisseurs.

Le projet est financé par le programme ERASMUS +, qui est un fonds de l'Union européenne destiné à soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

"Le processus de candidature à cette subvention a été très sélectif, sur 800 candidatures seulement 150 ont été retenues", a expliqué Mme. Madeleine.

Parmi les délégués présents à cette session de trois jours, figuraient également un représentant de la Commission océanographique intergouvernementale pour l'océan Indien et des représentants d'entreprises basées dans la région, qui suivaient en ligne.

« L'un des résultats du projet est une plateforme en ligne visant à fournir des informations académiques et entrepreneuriales basées sur l'économie bleue, accessibles à tous. Montrer l'étendue du potentiel que l'économie bleue peut avoir dans le développement d'un pays vise également à encourager les gens à se lancer dans l'économie bleue, que ce soit dans la recherche ou en affaires. Nous voulons que les étudiants soient plus innovants, plus entrepreneuriaux et pensent différemment », a déclaré Mme. Madeleine.

Elle a expliqué que ce projet comprendra une enquête pour évaluer la capacité des universités participant au projet avant la création d'un bureau dédié à l'économie bleue.

"Nous travaillons avec différentes universités et différents pays, ils ont tous une réalité différente, donc chaque bureau n'est peut-être pas identique. Nous devons comprendre la situation de chaque université. Ici, vous avez déjà différentes entités et départements ainsi qu'un ministère dédié à l'économie bleue, mais ce n'est pas le cas ailleurs", a-t-elle déclaré.

Un autre résultat du projet est un concours pour les étudiants des différentes universités participantes qui devront soumettre un projet lié à l'économie bleue pouvant être mis en oeuvre dans leur pays.