Ile Maurice: CARE Ratings (Africa) s'associe à l'African Peer Review Mechanism

CARE Ratings (Africa) Private Ltd, première agence de notation de crédit à Maurice et filiale de CARE Ratings Ltd, et Africa Peer Review Mechanism (APRM), une entité autonome responsable de la promotion de la bonne gouvernance, ont signé un protocole d'accord pour unir leurs efforts dans le développement de l'évaluation des risques de crédit en Afrique. Cette collaboration élargit les perspectives pour la croissance économique, en particulier sur le continent africain.

Le mandat d'APRM s'inscrit dans le cadre des politiques de l'Union africaine (UA) visant à aider les États membres à améliorer leurs notations de crédit. Ce soutien au développement des marchés financiers nationaux comprend la promotion d'un environnement favorable à la création et à la croissance des agences nationales de notation, l'augmentation du nombre de pays et d'instruments notés, l'accélération du développement des marchés de capitaux locaux, et l'amélioration de l'accès des gouvernements à des capitaux abordables.

L'UA a pour objectif de collaborer avec des institutions crédibles d'importance systémique afin de favoriser une intégration économique cohérente, ce qui inclut la création d'une Agence de notation de crédit panafricaine (AfCRA), conformément à l'article 19 de l'Acte constitutif de l'UA en 2002. Il s'agit, entre autres collaborations, de travailler ensemble à la création l'AfCRA qui contribuera à garantir des évaluations objectives et précises des pays africains, facilitant ainsi l'accès au financement à des taux compétitifs et soutenant le développement des marchés des capitaux locaux.

Des évaluations impartiales et crédibles des risques de crédit en Afrique pourraient être utiles pour les investisseurs et les institutions, en leur fournissant des informations précieuses pour des décisions d'investissement éclairées. «Avec la création de l'AfCRA, nous promouvons la transparence et la confiance dans les marchés financiers du continent, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et à une croissance durable», souligne Mehul Pandya, directeur général et président-directeur général de CareEdge Group.

À ce jour, les notations des risques souverains dans l'UA sont attribuées par trois grandes agences de notation internationales. Cependant, il en ressort que les nuances des pays en développement et les réalités africaines ne sont pas pleinement expliquées. CareEdge Group, avec son expertise, aidera à développer des méthodologies et des modèles pour les notations souveraines, en tenant compte des complexités et des dynamiques des économies émergentes.

Notations souveraines pour sept pays Africains

CARE Ratings (Africa) Private Limited a été créée par CareEdge Group en 2014, et est agréée par la Financial Services Commission de Maurice et la Capital Markets Authority du Kenya, qui apporte plus de trois décennies d'expertise. L'agence est bien positionnée pour soutenir le développement des marchés des capitaux en Afrique. En évaluant les notations souveraines de 40 pays, dont sept pays africains en plus de Maurice, CareEdge Ratings vise à contribuer significativement à la transparence et à la crédibilité des marchés.