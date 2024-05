Algérie: M. Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue omanais

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, avec lequel il a évoqué les relations de fraternité et de coopération privilégiées entre les deux pays et peuples frères, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, pays frère, avec lequel il a évoqué les liens de fraternité ancrés et les relations de coopération privilégiées entre les deux pays et peuples frères, ainsi que les voies et moyens de les renforcer en prévision des prochaines échéances bilatérales", lit-on dans le communiqué.

Les deux ministres ont également examiné "les questions arabes d'intérêt commun", ajoute la même source.